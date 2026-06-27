Olguța Vasilescu, întrebată dacă vor fi primiți în PSD contestatarii lui Bolojan din PNL: Toma de la Buzău e mai bolojenist

Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă în PSD este loc pentru cei 20 20 de oameni din PNL care au idei diferite de ale președintelui Bolojan, dacă aceștia vor fi dați afară de liberali.

„Nu s-a discutat așa ceva. Din câte știu eu, ce am văzut public, că n-am discutat cu niciunul dintre ei, ei vor să își apere în instanță calitatea de membru de partid. Și e normal să se întâmple acest lucru. Uitați-vă, și la noi în partid avem voci critice. E domnul primar Toma de la Buzău care e mai bolojenist decât, cred că, toți bolojeniștii din PNL. Și cu toate acestea nu s-a fost problema să-l dăm afară pentru că are o altă opinie”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea spune că nu i se pare în regulă ca, în 2026, „să se dea oameni afară din partidele politice pentru că au o altă opinie decât cea a președintelui”.

Olguța Vasilescu este convinsă că cei 20 vor câștiga în instanță „pentru că, până la urmă, nu știu ce li se reproșează acestor oameni ca să-și piardă calitatea de membru de partid”.

Constantin Toma a demisionat

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat în ianuarie pe Facebook că demisionează din funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și din cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău. Toma și-a motivat decizia prin „atitudinea ostilă” a conducerii locale a PSD și a unei părți dintre consilierii locali social-democrați, despre care a spus că au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în Consiliul Local Municipal Buzău.

Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a reacționat imediat. „Era firesc. În urma declarațiilor din ultimul an de zile nu se mai regăsea în acest partid. Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăsește în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-și dea demisia și din funcția de membru”, a afirmat ayunci Romeo Lungu pentru publicația Observatorul Buzoian.