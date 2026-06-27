Prima pagină » Politic » Olguța Vasilescu, întrebată dacă vor fi primiți în PSD contestatarii lui Bolojan din PNL: Toma de la Buzău e mai bolojenist

Olguța Vasilescu, întrebată dacă vor fi primiți în PSD contestatarii lui Bolojan din PNL: Toma de la Buzău e mai bolojenist

„Nu s-a discutat așa ceva. Toma de la Buzău e mai bolojenist decât, cred că, toți bolojeniștii din PNL”, a spus Olguța Vasilescu, întrebată, sâmbătă, dacă PSD îi primește pe constatarii liberali ai lui Ilie Bolojan.
Olguța Vasilescu, întrebată dacă vor fi primiți în PSD contestatarii lui Bolojan din PNL: Toma de la Buzău e mai bolojenist
Foto: Remus Badea/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
27 iun. 2026, 13:37, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă în PSD este loc pentru cei 20 20 de oameni din PNL care au idei diferite de ale președintelui Bolojan, dacă aceștia vor fi dați afară de liberali.

„Nu s-a discutat așa ceva. Din câte știu eu, ce am văzut public, că n-am discutat cu niciunul dintre ei, ei vor să își apere în instanță calitatea de membru de partid. Și e normal să se întâmple acest lucru. Uitați-vă, și la noi în partid avem voci critice. E domnul primar Toma de la Buzău care e mai bolojenist decât, cred că, toți bolojeniștii din PNL. Și cu toate acestea nu s-a fost problema să-l dăm afară pentru că are o altă opinie”, a spus Olguța Vasilescu.

Ea spune că nu i se pare în regulă ca, în 2026, „să se dea oameni afară din partidele politice pentru că au o altă opinie decât cea a președintelui”.

Olguța Vasilescu este convinsă că cei 20 vor câștiga în instanță „pentru că, până la urmă, nu știu ce li se reproșează acestor oameni ca să-și piardă calitatea de membru de partid”.

Constantin Toma a demisionat

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a anunțat în ianuarie pe Facebook că demisionează din funcția de președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și din cea de prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău. Toma și-a motivat decizia prin „atitudinea ostilă” a conducerii locale a PSD și a unei părți dintre consilierii locali social-democrați, despre care a spus că au votat împotriva unor proiecte inițiate de el în Consiliul Local Municipal Buzău.

Președintele PSD Buzău, deputatul Romeo Lungu, a reacționat imediat. „Era firesc. În urma declarațiilor din ultimul an de zile nu se mai regăsea în acest partid. Cred că este firesc să facă, dacă tot nu se regăsește în Partidul Social Democrat sub această conducere, să-și dea demisia și din funcția de membru”, a afirmat ayunci Romeo Lungu pentru publicația Observatorul Buzoian.

 

Recomandarea video

Victor Ponta insinuează că Siegfried Mureșan ar fi agent străin. Fostul premier PSD are și cetățenie turcă, și cetățenie sârbă
G4Media
David Popovici, după cel mai bun timp al carierei la 50 de metri: „Cu prietenul meu brazilian mă văd mâine, la sută”
GSP.ro
Administrația Trump vrea mai multă religie în stat și contestă separarea dintre biserică și instituțiile publice
Gandul
Cu cât cresc pensiile de la 1 ianuarie 2027, 2028 și 2029. Care pensionari români primesc 870 lei în plus
Cancan
FOTO. Cristina ICH, apariție răvășitoare în dormitor: „Femeia fatală”
Prosport
Cătălin Cherecheș, eliberat condiționat din complezența unei judecătoare, deși tocmai a primit doi ani în plus pentru fuga din țară. Instanța: „Beneficiază de prezumția de nevinovăție”
Libertatea
Roșiile nu se țin niciodată în frigider, dar castraveții? Unde trebuie depozitați, de fapt: la rece sau la temperatura camerei?
CSID
Dacia Striker, surprinsă din nou în trafic. Noul model a fost fotografiat chiar într-o stație GPL
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da