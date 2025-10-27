Parlamentarii propun simplificarea retrocedărilor funciare

Procedura prin care românii își redobândesc terenurile agricole și forestiere ar putea deveni mai clară și mai rapidă. Potrivit inițiatorilor, de mai bine de treizeci de ani există numeroase situații în care cererile au fost depuse într-o localitate, iar terenul revendicat se află în altă unitate administrativ-teritorială (UAT). Acest lucru s-a întâmplat din cauza reorganizării administrative din anul 1968, care a modificat granițele localităților față de perioada colectivizării.

Granițele UAT-urilor au blocat titlurile

„Au fost foarte multe situaţii în care persoanele îndreptăţite au depus aceste cereri la comisia locală de fond funciar în localităţile de domiciliu, iar terenul (vechiul amplasament) se afla în realitate pe teritoriul actual al unităţii administrativ-teritoriale învecinate”, se arată în expunerea de motive.

În legislația în vigoare, autoritățile locale sunt obligate să restituie terenul doar în interiorul propriei UAT, fără „transfer” către o localitate vecină. Această interdicție a blocat numeroase proceduri, chiar dacă dreptul de proprietate fusese deja recunoscut prin hotărâre a comisiei locale.

„Unul dintre motivele pentru care nici până astăzi procedura de restituire (…) nu a fost finalizată este aceea că cererile au fost aprobate de către o comisie locală, iar terenul se află pe teritoriul altei UAT”, spun inițiatorii.

Noua procedură

Propunerea urmărește modificarea articolului 38 din Legea nr. 1/2000, care reglementează reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și forestiere solicitate în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 și a Legii nr. 169/1997.

Modificările, propuse de parlamentari ai UDMR și ai grupurilor minorităților naționale, prevăd că restituirea poate continua la comisia locală unde s-a aprobat cererea, „cu condiţia încheierii unui protocol în acest sens între cele două comisii locale în cauză”. Documentul va fi transmis spre aprobare comisiei județene de fond funciar și astfel amplasamentul real al terenului nu ar mai fi un obstacol administrativ pentru proprietari.

Procesul legislativ continuă

Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul, considerând argumentele inițiatorilor justificate de practica ultimilor ani, în care numeroase dosare au rămas blocate. „Propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită din punctul de vedere al respectării normelor de tehnică legislativă”, se arată în document, fiind menționate câteva clarificări necesare.

Instituția sugerează inclusiv unele ajustări pentru cazurile în care amplasamentele se află în județe diferite și atrage atenția asupra unor aspecte semnalate anterior de Curtea Constituțională.

Fiind o modificare a unei legi organice, proiectul va trece prin dezbatere parlamentară în Senat, ca primă Cameră sesizată, apoi în Camera Deputaților. După votul final și promulgare, Guvernul va avea ulterior la dispoziție 60 de zile pentru a adapta regulamentele privind atribuirea titlurilor de proprietate și punerea în posesie.