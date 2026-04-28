Peiu, despre Nicușor Dan: La 50 de ani, înveți să te stăpânești să nu mai faci gesturi precum scobitul în nas

„Are un comportament bizar, ca să nu zic alceva. La vârsta de 50 de ani cam înveți să te stăpânești să nu mai faci gesturi precum scobitul în nas sau întorsul aiurea pe covoare oficiale, ba dai mâna cu lideri străini, ba nu dai mâna. Sunt totuși stângăcii sau bizarerii, comportament excentric care nu este justificat la vârsta, cred că are 50 de ani domnia-sa, și mai ales în poziția asta”, a spus Petrișor Peiu, marți, în emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” de la Gândul.

El crede că președintele citește presa sau i se face revista presei și vede că „o parte importantă din electorat cam râde de comportamentul domniei-sale și îl găsește caraghios”.

„Ar putea să intre în haina de președinte și să aibă un comportament mai sobru, mai decent, până la urmă nu cred că e atât de greu să te abții o oră și jumătate să te scobești în nas”, a mai spus senatorul AUR.

El a adăugat că președintele „se uită așa ciudat la om”.

Petrișor Peiu spune că nu știe un alt lider european „care face așa ceva”.