Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori

Procurorii militari au descins la Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). Surse au declarat pentru Observator că telefonul secretarului de stat Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori în timpul perchezițiilor.

Într-o reacție pentru Observator, Raed Arafat nu a dorit să ofere detalii despre acțiune, precizând că este vorba un dosar care vizează fapte, nu persoane.

„O să ieșim cu un comunicat. Este IN REM (n.red. ancheta), este în analiză, nu am ce să comentez până nu vedem despre ce este vorba. Nu o să comentez, o să ieșim cu un comunicat”, a declarat Raed Arafat pentru Observator.

Sursele citate de Observator mai spun că ancheta vizează două spitale importante din Bucureşti: spitalul Floreasca şi spitalul Gerota. Procurorii ar avea suspiciuni că sunt doi medici de la spital Floreasca şi unul de la Gerota care nu s-ar fi prezentat la activitatea din cadrul DSU, deși figurau în schemă.