PNL ar putea susține din Parlament un guvern tehnocrat. Bolojan cere un acord pentru bugetul de anul viitor

În același timp, liderul liberal exclude revenirea la o guvernare comună cu PSD.

Mesajul a fost transmis luni de Bolojan pe Facebook, în contextul situației politice create după moțiunea de cenzură.



„Acest guvern ține România pe linia de plutire”

Premierul interimar susține că PSD i-a cerut inițial să plece imediat din funcție, fără să prezinte însă o alternativă pentru preluarea guvernării, iar ulterior i-a cerut să continue să conducă Executivul.

„Acum îmi cere să guvernez. Asta fac. Cu atribuții limitate, acest guvern ține România pe linia de plutire”, a transmis Ilie Bolojan.

El consideră însă că actuala formulă nu poate continua pe termen lung.

„Țara are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline”, a afirmat premierul interimar.

Bolojan anunță că PNL este dispus să contribuie la învestirea unui asemenea Executiv chiar și în situația în care partidul nu primește portofolii. El precizează că i-a prezentat această poziție lui Luca Niculescu, împreună cu condițiile liberalilor.

PNL deschide ușa unui guvern tehnocrat

Una dintre variantele avansate de Bolojan este formarea unui cabinet tehnocrat. Într-un asemenea scenariu, premierul ar urma să încheie acorduri cu partidele care îi asigură sprijinul parlamentar.

Aceste înțelegeri ar trebui să stabilească obiective concrete și perioada pentru care formațiunile politice se angajează să le susțină. Printre priorități, Bolojan menționează explicit adoptarea bugetului pentru anul următor.

„PNL nu va ataca niciodată soluții corecte pentru țară și nu va încălca un acord asumat”, susține liderul liberal.

El afirmă că recâștigarea încrederii publicului depinde inclusiv de capacitatea partidelor de a-și respecta angajamentele și de a acționa responsabil.

Bolojan exclude o nouă coaliție cu PSD

Premierul interimar trasează în același timp o linie roșie privind viitoarea formulă politică: liberalii nu mai vor să intre într-un guvern alături de social-democrați.

„PNL nu va guverna din nou împreună cu PSD”, a declarat Bolojan, acuzând partidul că nu și-ar fi respectat angajamentele și că ar evita asumarea responsabilității guvernării.

Afirmațiile reprezintă poziția politică exprimată de liderul liberal, care lansează în mesajul său mai multe critici directe la adresa PSD.

Bolojan susține, de asemenea, că actuala direcție guvernamentală a permis României să finalizeze PNRR și să treacă evaluările agențiilor de rating.

Premierul interimar reproșează PSD că, pe de o parte, critică măsurile Executivului, iar pe de altă parte solicită actualei echipe să continue să guverneze. El acuză social-democrații că invocă protejarea populației, dar refuză preluarea guvernării pentru a evita costurile politice.

Prin mesajul său, Bolojan indică astfel două coordonate pentru ieșirea din actuala criză: instalarea rapidă a unui guvern cu atribuții depline și posibilitatea ca PNL să îi ofere sprijin parlamentar fără să participe neapărat la guvernare, excluzând însă refacerea unei coaliții cu PSD.