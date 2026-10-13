PNL deschide calea unui Guvern Niculescu susținut din opoziție. Bolojan pune cinci condiții și promite că nu-l va demite șase luni

PNL face un pas important către susținerea viitorului Guvern condus de Luca Niculescu. Președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a anunțat marți că partidul ia în calcul semnarea unui acord politic bilateral cu premierul desemnat, prin care se angajează să nu inițieze și să nu voteze moțiuni de cenzură împotriva Executivului în primele șase luni, atât timp cât acesta respectă o serie de condiții economice și bugetare. Liberalii nu vor intra însă la guvernare și își vor păstra statutul de partid de opoziție.

PNL rămâne în opoziție, dar ar putea susține Guvernul

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat marți, într-un mesaj publicat pe Facebook, că acordul analizat de PNL nu va fi unul de coaliție și nu va presupune intrarea liberalilor în viitorul Executiv.

„Documentul nu va reprezenta un acord de coaliție și nu va presupune participarea PNL la Guvern, ci va stabili condițiile transparente în care liberalii pot contribui la stabilitatea țării în următoarele șase luni”, a transmis Bolojan.

Potrivit acestuia, PNL va continua să fie partid de opoziție, dar este dispus să sprijine politicile Cabinetului condus de Luca Niculescu atunci când acestea corespund unor obiective considerate esențiale de liberali.

Printre condițiile enumerate de Bolojan se află atingerea țintei de deficit, menținerea disciplinei fiscale, protejarea investițiilor, utilizarea responsabilă a banilor publici și respectarea angajamentelor europene ale României.

Liberalii sunt pregătiți să voteze bugetul pentru 2027

Unul dintre punctele importante ale eventualei înțelegeri privește bugetul de stat pentru anul viitor. PNL este pregătit să îl susțină în Parlament, însă condiționează votul de existența unor estimări realiste privind veniturile și cheltuielile.

„PNL este pregătit să susțină și să voteze legea bugetului de stat pentru 2027 dacă aceasta va fi realistă și fundamentată pe venituri care pot fi încasate”, a afirmat Bolojan.

Premierul interimar avertizează că bugetul trebuie să continue procesul de consolidare fiscală și să protejeze investițiile. În același timp, liberalii se opun majorării cheltuielilor care nu au o sursă clară de finanțare, despre care Bolojan susține că ar putea împinge România „într-o criză și mai gravă”.

Fără moțiune de cenzură timp de șase luni, dar cu o condiție

Eventualul acord ar oferi viitorului Cabinet o perioadă de stabilitate parlamentară. Bolojan a anunțat că, în primele șase luni, liberalii nu vor iniția și nu vor vota o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Niculescu, atât timp cât premierul respectă principiile și obiectivele prevăzute în înțelegere.

Liderul liberal a insistat că partidul nu urmărește obținerea unor portofolii în viitorul Executiv.

„PNL nu cere funcții și nu negociază ministere. Cere abordări principiale, garanții pentru stabilitatea financiară a țării și pentru continuarea reformelor”, a transmis Ilie Bolojan.

PNL își rezervă însă dreptul de a critica Executivul și de a se opune măsurilor pe care le consideră greșite. „Vom fi o opoziție fermă atunci când Guvernul greșește și vom susține măsurile necesare atunci când acestea sunt în interesul României”, a mai precizat premierul interimar.