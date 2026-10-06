PNL trasează o linie roșie înaintea formării noului Guvern. Alexandru Muraru: Poziția nu este negociabilă

Alexandru Muraru afirmă că o guvernare presupune încredere, responsabilitate și respectarea angajamentelor asumate, iar aceste principii nu pot fi abandonate în momentele dificile și reluate ulterior, atunci când contextul devine favorabil.

„PNL nu va guverna cu PSD. După tot ce s-a întâmplat în ultimele luni, nu putem pretinde că nimic nu s-a schimbat și să revenim la aceeași formulă politică. Guvernarea înseamnă încredere, responsabilitate și respectarea unor angajamente. Acestea nu pot fi abandonate atunci când apar dificultăți și reluate când situația devine convenabilă”, a transmis vicepreședintele PNL, pe Facebook.

PNL amenință cu opoziția dacă PSD intră la guvernare

Liberalul a invocat și poziția președintelui PNL, Ilie Bolojan, exprimată după consultările de la Palatul Cotroceni.

Potrivit lui Muraru, mesajul transmis de liderul liberal a fost că, în cazul în care PSD va face parte din viitorul guvern, PNL va rămâne în opoziție.

„Și mai ales fără puciști în viitorul guvern. Aceasta este poziția PNL și nu este negociabilă”, a conchis Alexandru Muraru.