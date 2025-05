Politică și familie. Doamnele din dreapta prezidențiabililor

I-au cunoscut, i-au plăcut, i-au luat. Sunt cele două doamne cu care cei doi candidați la prezidențiale împart timp, energie, tot.

Din articolul următor, aflați cine sunt doamnele care stau alături de cei doi candidați la cea mai înaltă funcție în stat, Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan, și Ilinca Simion, soția lui George Simion.

Mirabela Grădinaru, literalmente „în umbra marelui urs”

Partenera de viață de aproape 20 de ani a lui Nicușor Dan e o prezență mai degrabă rezervată.

În spațiul public a apărut mai mult recent, ca urmare a atenției îndreptate asupra partenerului său.

Un om cu un traseu de viață mai degrabă liniar (sau, cum s-ar spune, „de bun-simț”), Mirabela nu s-a evidențiat prin tresăriri zgomotoase.

Când l-a cunoscut pe Nicușor, venise în București să-și dea examenele. Era studentă la Geografie.

„Era sfârșit de sesiune, i s-a întors o prietenă din Franța, a vrut să mergem în club. Am zis că nu, avem tren, m-am lăsat convinsă. Eram în club și la un moment dat m-a invitat la dans. Era Phoenix – În umbra marelui urs! Nu a fost dragoste la prima vedere, a fost chimie. (…) M-a invitat la un meci de hochei. De obicei eram invitată la teatru, la o cafea”, povestește ea, într-o apariție la emisiunea „La Măruță”.

Și iată, că, întrucâtva, melodia cuplului lor, „În umbra marelui urs”, a ajuns să se manifeste, în ultimele luni, în ideea că, deși nu mare de stat, Nicușor Dan e „ursul” metaforic din relația lor, prin statutul său public.

Vrea să fie un exemplu pentru copiii lor

Au doi copii, o fată, Aheea (9 ani) și un băiat, Antim (3 ani).

Mirabela Grădinaru e manager la compania Renault.

Muncește mult, nu vrea să-și ia concediu, vrea să fie un exemplu pentru copiii ei.

Chiar dacă presa își concentrează mai mult atenția pe familia lor în ultima vreme, Mirabela Grădinaru nu vrea ca cei mici să fie stresați, ci insistă pe ideea normalității.

Ca orice mamă, are grijă ca Aheea și Antim să fie în pat la aceeași oră în fiecare seară, indiferent de obligațiile sociale ale părinților.

„M-a întrebat și mama de ce nu îmi iau concediu în perioada asta”, a povestit Mirabela pentru site-ul Totuldespremame.ro.

„Pentru că am nevoie ca ai noștri copii să crească într-o familie normală. Normalitate înseamnă că, da, avem obiectivele noastre, sunt anumite lucruri pe care noi le facem, dar nu renunțăm la responsabilitatea pe care o avem, pe care ne-am asumat-o.

Căci eu, când m-am întors la serviciu, mi-am luat un angajament. Nu le-am spus: «Vedeți că în luna aprilie sau în luna mai o să-mi iau X zile de concediu». Și atunci nu voi face asta. Pentru că noi suntem exemplu pentru ei. Am fost cu ei la una dintre dezbateri, am stat 10 minute, undeva în spate (căci încercăm să-i ținem cât mai departe de tot ce înseamnă viața asta publică), apoi le-am zis că mergem acasă, că oricum am depășit ora de somn. Și mama era mirată că îi mai duc la școală și la grădiniță în perioada asta. Da, îi duc la școală și la grădiniță, pentru că asta este viața lor. Niciun eveniment din viața adultului nu ar trebui să schimbe asta”, a mai spus ea.

Întrebări nepotrivite din partea jurnaliștilor au ieșit în privința relației lor neoficializate.

”De ce nu v-ați căsătorit până acum” a fost o întrebare la care prezidențiabilul Nicușor Dan a răspuns invocând „lipsa de timp”.

Cei doi se pregătesc să-și oficializeze relația, după ce apele se mai liniștesc. Vor un eveniment în tihnă, fără tam-tam.

Ea e Ilinca Simion

Absolventă de Drept a Universității „Titu Maiorescu”, Ilinca Munteanu, acum Simion, a lucrat ca stagiar la mai multe instituții publice: Avocatul Poporului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, Ministerul Educației.

L-a cunoscut pe George Simion când avea 21 de ani, în 2019, atunci când, de altfel, s-a și alăturat echipei sale de campanie.

După cum mărturisea, „cum am intrat în AUR, acolo am rămas”.

S-au căsătorit în comuna Măciuca din județul Vâlcea la 27 august 2022, într-un eveniment grandios, transmis în direct la tv. 10 000 de persoane au luat parte la acest eveniment.

Perechea a avut 42 de nași de cununie.

La 24 aprilie 2024, Ilinca a adus pe lume un băiețel pe nume Radu, care a fost botezat la Gura Humorului pe 5 iulie, urmat de o petrecere privată cu circa 1.000 de invitați în ziua următoare.

Este autoarea unei autobiografii, „Eu sunt Ilinca”, lucrare care nu a stârnit un interes deosebit. Activitatea Ilincăi e marcată de un militantism asumat: în martie 2025, Ilinca a luat parte la Marșul „Împreună pentru Viață” din Cluj‑Napoca – o acțiune pro‑viață menită să sublinieze importanța fiecărei vieți și să sprijine femeile însărcinate aflate în dificultate.