Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite facturi mai mici pentru români

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că principalul său obiectiv este scăderea prețului energiei pentru populație, subliniind că energia reprezintă o nevoie de bază, nu un privilegiu.

„Oamenii trebuie să își poată încălzi casele, să își poată susține familiile și afacerile fără teama de facturi împovărătoare”, a afirmat Ivan.

Ministrul a explicat că echipa sa lucrează la un set de măsuri care să asigure: facturi mai mici pentru populație; stabilitate și predictibilitate pentru economie; un sistem energetic sigur și sustenabil.

Ivan a precizat că procesul nu este simplu și implică consultări, ajustări și decizii responsabile, dar a subliniat că direcția este clară: românii trebuie să plătească mai puțin pentru energie.

„Vom reveni cu toate măsurile asumate în fața Guvernului și le vom comunica transparent și responsabil, așa cum am promis”, a adăugat ministrul.