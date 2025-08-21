Prima pagină » Politic » Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, promite facturi mai mici pentru români

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, vizează reducerea prețului energiei pentru populație, asigurând facturi mai mici și un sistem energetic sigur și sustenabil.
Sursă foto: Facebook
Petre Apostol
21 aug. 2025, 22:40, Politic

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că principalul său obiectiv este scăderea prețului energiei pentru populație, subliniind că energia reprezintă o nevoie de bază, nu un privilegiu.

„Oamenii trebuie să își poată încălzi casele, să își poată susține familiile și afacerile fără teama de facturi împovărătoare”, a afirmat Ivan.

Ministrul a explicat că echipa sa lucrează la un set de măsuri care să asigure: facturi mai mici pentru populație; stabilitate și predictibilitate pentru economie; un sistem energetic sigur și sustenabil.

Ivan a precizat că procesul nu este simplu și implică consultări, ajustări și decizii responsabile, dar a subliniat că direcția este clară: românii trebuie să plătească mai puțin pentru energie.

„Vom reveni cu toate măsurile asumate în fața Guvernului și le vom comunica transparent și responsabil, așa cum am promis”, a adăugat ministrul.