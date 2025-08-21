Israel va relua negocierile pentru a pune capăt războiului din Gaza și a elibera ostaticii

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat joi că Israel va relua imediat negocierile pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza și pentru încheierea războiului de aproape doi ani, însă numai în condiții considerate acceptabile de statul israelian.

Declarația survine după propunerea de încetare temporară a focului avansată de Egipt și Qatar, acceptată luni de Hamas.

„În același timp am dat instrucțiuni pentru a începe negocierile imediate pentru eliberarea tuturor ostaticilor noștri și pentru încheierea războiului pe condiții acceptabile pentru Israel. Suntem în faza de luare a deciziilor”, a spus Netanyahu, vorbind în fața soldaților aflați la granița cu Gaza, potrivit Reuters.

Israelul continuă în paralel planurile pentru capturarea Gaza City, centrul dens populat al enclavei palestiniene. Aproximativ 20 dintre cei 50 de ostatici capturați în octombrie 2023 sunt considerați în viață, potrivit oficialilor israelieni. Propunerea de încetare temporară a focului prevede 60 de zile de armistițiu, eliberarea a 10 ostatici în viață și a 18 corpuri, în schimbul eliberării a circa 200 de prizonieri palestinieni deținuți în Israel.

În Gaza, locuitorii au ieșit joi la proteste rare împotriva războiului, purtând pancarte cu mesaje precum „Salvați Gaza, destul” și „Gaza moare prin ucidere, foamete și opresiune”.

Ministerul Sănătății din Gaza a raportat cel puțin 70 de morți în ultimele 24 de ore, inclusiv opt membri ai unei familii din suburbia Sabra a orașului. De la începutul războiului, 271 de palestinieni, inclusiv 112 copii, au murit din cauza foametei și malnutriției, potrivit autorităților din Gaza. Israel contestă aceste cifre.

Militarii israelieni au chemat 60.000 de rezerviști, pregătindu-se pentru atacul asupra orașului, dar oficialii au indicat că încă există timp pentru a ajunge la un armistițiu. Netanyahu se confruntă cu presiuni din partea unor membri ai coaliției de dreapta să respingă orice încetare temporară și să continue războiul.

Autoritățile militare au emis avertismente către organizațiile medicale și internaționale să se pregătească pentru evacuarea locuitorilor din nordul orașului Gaza spre sud, ceea ce autoritățile sanitare locale au respins, avertizând că aceasta ar putea destabiliza sistemul de sănătate deja afectat și ar pune în pericol peste un milion de locuitori.