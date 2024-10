Predoiu, discuţie cu ambasadorul Cehiei la Bucureşti despre finalizarea dosarului Schengen

Întrevederea lui Cătălin Predoiu, viceprim-ministru şi ministru al Afacerilor Interne, cu E.S. Martin Košatka, noul ambasador al Cehiei la Bucureşti, a avut loc marţi, la sediul MAI.

În cadrul convorbirilor, s-a avut în vedere cooperarea în domeniul afacerilor interne între cele două state, domeniile prioritare fiind combaterea criminalităţii organizate, lupta împotriva corupţiei şi întărirea capacităţii statelor de gestionare a situaţiilor de urgenţă, aşa cum au fost evidenţiate şi în cadrul recentei întrevederi de la Praga între ministrul Predoiu şi omologul ceh, Vít Rakušan.

Oficialul român a punctat viziunile comune în ceea ce priveşte mai multe subiecte de interes la nivel european, precum importanţa securităţii interne, gestionarea eficientă a fenomenului migraţiei şi menţinerea unităţii între statele membre UE, mai ales în actualul context geopolitic caracterizat de ameninţări dintre cele mai diverse.

Referitor la subiectul aderării depline la spaţiul Schengen, ministrul Predoiu a apreciat sprijinul constant oferit de Cehia, sprijin reiterat de ministrul Rakušan şi în cadrul consultărilor recente de la Praga.

„Acest sprijin este cu atât mai important în această perioadă în care partea română depune eforturi pentru finalizarea dosarului Schengen până la sfârşitul acestui an. Demnitarul român a prezentat ansamblul de măsuri implementate de autorităţile naţionale ce a urmărit consolidarea cooperării şi intensificarea schimbului de informaţii cu statele din regiune şi cu partenerii europeni. În plus, România are în derulare proiecte cu toate ţările vecine, cu rezultate foarte bune, care vizează organizarea de patrule mixte, schimb de experienţă, consolidarea schimbului de informaţii, elaborarea de evaluări de risc. România a demonstrat că securizează frontierele europene la un nivel înalt, aplică toate regulile şi legislaţia Schengen, foloseşte toate sistemele europene, eliberează vize Schengen şi nu a înregistrat nicio sincopă de la momentul eliminării controalelor la frontierele aeriene şi maritime”, transmite MAI într-un comunicat de presă.

Cele două părţi au convenit menţinerea dialogului bilateral la acelaşi nivel ridicat în vederea dezvoltării cooperării în ariile de interes comun.