Vila din Aviatorilor, care era pregătită lui Klaus Iohannis după finalul mandatului, trece în domeniul privat, în vederea închirierii

În cadrul ședinței de joi, 21 august, Guvernul a decis că vila de pe strada Aviatorilor nr. 86, care ar fi urmat să îi devină reședință de protocol lui Klaus Iohannis după ce își încheia mandatul de președinte, a fost trecută din domeniul public în domeniul privat, în vederea închirierii.

Anunțul a fost făcut de purtătoarea de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în urma ședinței.

„A fost adoptată o Hotărâre de Guvern privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al statului. Cu destinația comercială, deci în vederea închirierii. E vorba despre imobilul situat în Bulevardul Aviatorilor, numărul 86, sector 1, București”, a fost anunțul acesteia.

Vila din Aviatorilor 86 a fost subiectul unei anchete realizate de jurnaliștii Recorder în timpul celui de-al doilea mandat al lui Klaus Iohannis. Vila a fost renovată cu 9 milioane de euro, bani de la bugetul de stat, iar informațiile vehiculate în spațiul public duceau la concluzia că aceasta ar fi urmat să îi fie repartizată lui Iohannis la încheierea mandatului.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a desecretizat hotărârea privind această vilă. Inițial, secretizarea destinatarului a fost făcută prin semnătura fostului premier Nicolae Ciucă, a şefului RA-APPS și a altor doi reprezentanți PSD.