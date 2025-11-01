Prefectul de Vrancea clarifică situaţia A7: „Drumul NU este finalizat”

Prefectura Vrancea transmite că proiectul nu este finalizat şi că drumul de legătură nu poate fi predat de constructor şi, implicit, nu poate fi recepţionat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere deoarece nu îndeplineşte în prezent condiţiile tehnice şi de siguranţă prevăzute de lege.

„Deschiderea circulaţiei pe un drum de mare viteză fără respectarea acestor cerinţe ar reprezenta un risc major pentru siguranţa participanţilor la trafic”, a subliniat Prefectura, avertizând că orice deschidere prematură ar putea avea consecinţe grave, inclusiv de natură penală, pentru cei implicaţi.

Breteaua de legătură include şi un drum colector, parte integrantă din acelaşi proiect, care nu a fost încă realizat. Sunt necesare exproprieri suplimentare pentru terenuri aflate în proprietate privată, procedura fiind în curs de derulare.

Săptămâna viitoare, proiectul tehnic aferent drumului colector va fi analizat în Comisia Tehnico-Economică a CNAIR – o etapă esenţială înainte de promovarea Hotărârii de Guvern privind exproprierile suplimentare. După această etapă, proiectul va intra în circuitul de avizare interministerială.

În condiţii normale de procedură, se estimează că, în aproximativ două luni şi jumătate, lucrările vor fi complet finalizate, iar circulaţia va putea fi deschisă în condiţii de siguranţă şi legalitate deplină.

Prefectura a criticat protestul de vineri seara: „Organizarea unui protest de către un parlamentar al partidului aflat la guvernare, în timp ce proiectul se află în plin proces legal de finalizare, reprezintă o acţiune cu caracter populist, care riscă să dezinformeze opinia publică”.

Dragoş Ciobotaru, deputatul PNL de Vrancea, a susţinut că drumul este finalizat 100%, se poate circula fără probleme pe el, însă autorităţile de la Bucureşti nu au luat o decizie.