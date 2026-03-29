Premieră mondială. Un grup indigen a interzis amplasarea centrelor de date pe teritoriul său

Un grup indigen din SUA a interzis amplasarea centrelor de date pe teritoriul său. Decizia reprezintă o premieră mondială. Interzicerea demonstrează reticența privitoare la centrele de date și la efectele lor asupra mediului.
Petru Mazilu
29 mart. 2026, 11:26, Politic

Națiunea Seminole din Oklahoma, SUA, a devenit primul grup indigen care interzice centrele de date Planet-Cooking de pe teritoriul său, potrivit publicației Futurism.

Decizia a fost luată după ce un startup tehnologic i-a abordat pe liderii Seminole solicitând permisiunea pentru amplasarea unui centru de date pe terenurile lor. Consiliul Tribal a votat cu 24 la 0 pentru a respinge cererea.

Membrii grupului indigen, dar și vecinii lor, și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu efectele asupra mediului pe care le poate avea un centru de date.

De altfel, opinia este foarte răspândită în rândul tuturor americanilor. Sondajele arată că 39% dintre americani cred că centrele de date sunt „în mare parte dăunătoare” mediului, comparativ cu doar 4% care cred contrariul.

