Premierul Bolojan cere miniștrilor transparență totală. Declarațiile de avere, publice pe site-urile Guvernului și ministerelor

De asemenea, premierul face apel către membrii cabinetului să publice aceste documente şi pe paginile oficiale ale ministerelor pe care le conduc şi să încurajeze aplicarea aceleiaşi măsuri şi în cazul celorlalte persoane cu funcţii de demnitate publică din instituţiile respective.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, această solicitare a premierului vine în contextul angajamentului Guvernului pentru transparenţă şi integritate, asumat încă de la momentul învestirii de către Parlament.

Deşi, prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 297 din 29 mai 2025 s-a constatat că publicarea declaraţiilor de avere şi de interese, conform Legii nr. 176/2010, poate aduce atingere dreptului la viaţă intimă, familială şi privată, prim-ministrul Ilie Bolojan consideră că existenţa unei obligaţii morale şi politice prevalează în exercitarea unei funcţii publice.

„Transparenţa în exercitarea funcţiei publice nu este doar o obligaţie legală, ci un principiu care stă la baza funcţionării acestui Guvern. Publicarea voluntară a declaraţiilor de avere şi de interese este un gest de responsabilitate în faţa cetăţenilor şi o dovadă de respect faţă de valorile democratice”, consideră premierul.