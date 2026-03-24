Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noul ambasador al Republicii Moldova în România

„Vă urez mult succes și realizări în mandatul dumneavoastră. România va continua să sprijine Republica Moldova atât din perspectiva pregătirii pentru aderarea la Uniunea Europeană, cât și din cea economică și de securitate”, a afirmat premierul Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului.

La rândul său, ambasadorul Mihai Mîțu a mulțumit pentru sprijinul acordat de România și a subliniat nivelul ridicat al relațiilor bilaterale.

„Este o mare onoare și o responsabilitate preluarea mandatului de ambasador în România, în contextul în care relațiile noastre bilaterale sunt la cel mai înalt nivel. Suntem recunoscători pentru contribuția României și implicarea dumneavoastră personală, domnule prim-ministru, care au ajutat Republica Moldova să depășească problemele provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat acesta.

Sprijin pentru aderarea la UE și proiecte de interconectare

Cei doi oficiali au analizat stadiul proiectelor comune de interconectare, îmbunătățirea condițiilor la punctele de trecere a frontierei și colaborarea în infrastructura energetică și de transport, fiind menționate proiectul Autostrăzii Pașcani–Iași–Ungheni și preluarea Portului Internațional Liber Giurgiulești de către România, prin Administrația Porturilor Maritime Constanța.

De asemenea, a fost subliniată importanța proiectelor culturale și de promovare a culturii române în cadrul Acordului prin care România oferă Republicii Moldova un ajutor financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, semnat în anul 2022.

Un subiect central al întrevederii a fost pregătirea aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană, premierul reafirmând sprijinul României atât pe plan diplomatic, cât și prin expertiza oferită administrației de la Chișinău.

La întâlnire a participat și consilierul de stat în Cancelaria prim-ministrului, Luminița Odobescu.