Premierul Marcel Ciolacu a testat la Cluj-Napoca un prototip de maşină electrică produs în România

„Sunt impresionat de ceea ce am vazut şi testat azi la AROBS Transilvia Software, una dintre cele mai importante companii de IT din România fondate aici, in Cluj-Napoca. Nu mă mai poate mira acum de ce AROBS a atins statutul de furnizor global de soluţii software şi de sistem gata de utilizare de către clienţi, bazate pe cele mai recente tehnologii”, a transmis premierul la finalul vizitei.

Marcel Ciolacu a testat maşina electrică produsă la Cluj-Napoca şi a participat la o demonstraţie cu drone.

„Prototipul de maşină electrică fabricat în Cluj, pe care l-am testat câteva minute este o adevărată minune tehnologică 100% românească, ce poate concura cu orice model similar din lume. Iar ceea ce mi-au arătat Voicu Oprean şi echipa sa, de la drone la software pentru urmărirea flotelor auto este la cel mai înalt nivel de performanţă în lume”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Premierul a promis că va ajuta firmele de IT din România.

„Sunt mândru de faptul că România are asemenea companii şi, alături de colegii mei din Guvern şi din PSD, voi susţine toate firmele locale de IT să participe masiv la programele de digitalizare a infrastructurii informaţiile a statului. Aceasta este calea sigură pentru o Românie modernă, eficientă şi performantă”, a fost concluzia premierului.

Sâmbătă, premierul Marcel Ciolacu face o vizită în Cluj-Napoca.