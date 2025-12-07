Prima pagină » Politic » Presa spaniolă, despre alegerile din Capitală: „Primăria București, trambulină politică pentru funcții de lansare”

Aproape 1,8 milioane de locuitori ai Bucureștiului sunt chemați să aleagă un nou primar duminica aceasta, care să-l înlocuiască pe fostul primar, Nicușor Dan, care este președinte al României din luna mai a anului trecut.
Potrivit relatărilor spaniole, Primăria București a servit în trecut ca o trambulină politică pentru funcții naționale, așa cum au făcut Traian Băsescu, fost președinte al României între 2004 și 2014, sau chiar Nicușor Dan, ales în mai pentru un mandat de cinci ani.

De la plecarea lui Dan, primarul interimar Stelian Bujduveanu conduce administrația municipală a Bucureștiului, una dintre cele mai mari capitale ale Uniunii Europene.

Publicațiile spaniole notează că partidele coaliției guvernamentale, formate din social-democrați, conservatori și centriști, împreună cu minoritatea maghiară, au decis să-și prezinte fiecare propriul candidat pentru scrutinul de duminică.

Ultimele sondaje, citate de presa din Spania, arată că Daniel Băluță, candidat al social-democraților, este favorit, urmat de conservatorul Ciprian Ciucu. De asemenea, candidata opoziției, Anca Alexandrescu, din partidul ultranaționalist AUR, are șanse teoretice de a câștiga primăria. Cei trei candidați au o intenție de vot între 20 și 28%.

Cel mai votat dintre aceștia va deveni noul primar al Bucureștiului, a patra capitală ca mărime din Uniunea Europeană. Presa spaniolă subliniază că rezultatul alegerilor ar putea influența viitorul coaliției tripartite condusă de liberal-conservatorul Ilie Bolojan, care s-ar putea afla sub presiune în cazul unei victorii a candidatei Alexandrescu, menționează EFE.

