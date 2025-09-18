Președintele PSD Iași face apel la parlamentarii USR și PNL să susțină plafonarea adaosului la alimente

Șeful PSD Iași își justifică solicitarea spunând că ieșenii nu trebuie abandonați în fața exploziei prețurilor care ar putea avea loc după încetarea acestei măsuri.

„Le solicit public colegilor parlamentari Lucian Rusu, Alexandru Muraru și Sorin Năcuță (PNL), Marius Bodea, Monica Berescu și Ștefan Tanasă (USR) să își respecte datoria față de ieșenii care i-au trimis în Parlament și să ceară liderilor lor, domnului Bolojan și domnului Fritz, să sprijine prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază”, a transmis printr-n mesaj pe Facebook, deputatul PSD.

Bogdan Cojocaru mai spune că, în ipoteza în care premierul refuză să prelungească această măsură, parlamentarii ieșeni ai PNL și USR au obligația morală și politică să voteze în Parlament o inițiativă legislativă prin care să fie apărată puterea de cumpărare a ieșenilor.

„Trebuie să fim conștienți că renunțarea la plafonare ar aduce o creștere cu cel puțin 20% a prețurilor la alimentele esențiale, ceea ce ar lovi direct în fiecare familie din județul Iași. În condițiile scumpirilor la energie și ale măsurilor de austeritate care apasă deja pe umerii oamenilor, ieșenii nu pot suporta o nouă povară” a concluzionat deputatul Cojocaru.