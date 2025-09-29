Președintele României, Nicușor Dan, va participa la reuniuni europene la Copenhaga

Președintele României, Nicușor Dan, va participa miercuri și joi, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene.

Pe agenda acestor întâlniri se află conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene. În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, șeful statului român va lua parte la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.

În marja acestor reuniuni, Președintele Nicușor Dan va avea și o serie de întrevederi bilaterale cu omologi și oficiali europeni, pentru a discuta aspecte prioritare de politică externă și cooperare regională.