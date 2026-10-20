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Prima conferință de presă a lui Luca Niculescu, de la Palatul Victoria. Ședința de guvern s-a încheiat. Ce concluzii a tras premierul după discuțiile cu miniștrii

Luca Niculescu, noul premier al României, susține primele declarații de presă de la Palatul Victoria. Șeful executivului își prezintă prioritățile, dar și măsurile care vor avea impact în societate.
Prima conferință de presă a lui Luca Niculescu, de la Palatul Victoria. Ședința de guvern s-a încheiat. Ce concluzii a tras premierul după discuțiile cu miniștrii
Sursa foto: Mihai Pop/ MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
20 oct. 2026, 21:25, Politic
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UPDATE: Luca Niculescu ezită să spună dacă Guvernul său va crește taxele

Noul premier Luca Niculescu a fost întrebat despre o posibilă creștere a taxelor începând de anul viitor. El a ocolit răspunsul spunând că așteaptă „să vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare”.

„În momentul de față, vedem cum stăm cu cifrele fiscal bugetare până la finalul acestui an”, a spus Niculescu adăugând că „evident nu este dorința nimănui să introducă noi taxe”.

Întrebarea vine în contextul în care Guvernul Bolojan a crescut TVA-ul în 2025, imediat după ce s-a instalat la Palatul Victoria, pentru a putea reduce deficitul bugetar într-un interval cât mai scurt de timp.

Știrea inițială

Luca Niculescu, noul prim-ministru al României, are marți prima conferință de presă de la Palatul Victoria. Premierul face dezvăluiri legate de taxe, dar vorbește și despre cum vor trece românii peste iarnă.

Declarațiile noului șef al executivului vin imediat după terminarea primei ședințe de guvern a noului cabinet. Aceasta a durat mai puțin de o oră, timp în care Luca Niculescu le-a transmis noilor săi colegi și un mesaj.

Guvernul Niculescu a trecut de votul de învestire din Parlament cu 280 de voturi, cu 47 mai mult decât era necesar. Executivul său a fost votat atât de social-democrați, care au intrat în componența cabinetului cu 11 miniștri, cât și de PNL și UDMR.

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