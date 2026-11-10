Prima conferință de presă a președintelui Nicușor Dan după învestirea Guvernului Niculescu: Voi vorbi deschis

UPDATE 18:29. Un cadru aparte pentru conferința-maraton a lui Nicușor Dan

La ora 19:00 începe conferința de presă-maraton susținută de președintele României, Nicușor Dan. Reporterul MEDIAFAX este prezent la fața locului pentru a transmite în timp real cele mai importante declarații și informații din cadrul evenimentului.

UPDATE Conferința de presă va începe la ora 19:00

Nicușor Dan a anunțat luni că va vorbi deschis despre provocările ultimelor luni și despre prioritățile mandatului său pentru perioada următoare.

„Despre provocările ultimelor luni și prioritățile pentru perioada următoare voi vorbi deschis în cadrul unei conferințe de presă, care va avea loc marți, 10 noiembrie, de la ora 19:00, la Palatul Cotroceni. Vă invit să urmăriți”, a transmis președintele.

Conferința are loc la trei săptămâni de la învestirea noului Executiv și într-un moment în care autoritățile române sunt în continuare așteptate să ofere explicații complete despre anularea scrutinului prezidențial din decembrie 2024.

Marea întrebare: ce s-a întâmplat cu raportul privind anularea alegerilor?

Nicușor Dan a promis în repetate rânduri că va prezenta un raport privind circumstanțele anulării alegerilor prezidențiale din decembrie 2024.

Săptămâna trecută, întrebat de jurnaliști dacă documentul va fi publicat până la finalul anului, președintele a anunțat că va organiza o conferință de presă în această săptămână.

Raportul privind anularea alegerilor nu este însă finalizat, deoarece autoritățile române așteaptă în continuare informații și răspunsuri din străinătate.

Anularea scrutinului a fost decisă de Curtea Constituțională pe 6 decembrie 2024, după desecretizarea unor documente ale instituțiilor de securitate care indicau posibile interferențe externe, campanii coordonate de influență online și nereguli în finanțarea promovării electorale.

De atunci, investigațiile judiciare au urmărit mai multe piste legate de finanțarea campaniei, activitatea unor grupuri de susținători și posibile operațiuni de influențare a alegătorilor.

Prima conferință după aproape șase luni de criză politică

Conferința de marți este prima susținută de Nicușor Dan după instalarea Guvernului Luca Niculescu, pe 20 octombrie.

Criza politică a început pe 5 mai, când Guvernul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR, care a întrunit 281 de voturi.

Au urmat luni de negocieri și mai multe încercări de formare a unui nou Executiv, înainte ca Luca Niculescu să obțină sprijinul unei majorități parlamentare.

Guvernul a fost învestit cu 280 de voturi pentru și 58 împotrivă, într-o formulă în care PSD deține 11 dintre cele 17 ministere.

Situația economică și riscul unei crize bugetare, pe agenda discuțiilor

Președintele ar urma să abordeze și situația economică, inclusiv modul în care Guvernul își îndeplinește primele angajamente.

O temă importantă va fi coordonarea dintre Executiv și Banca Națională a României, în condițiile presiunilor asupra finanțelor publice.

Noul Guvern trebuie să pregătească bugetul pentru 2027 și să stabilească măsurile necesare pentru continuarea consolidării fiscale, fără a compromite investițiile și stabilitatea economică.

Premierul Luca Niculescu și echipa sa economică și-au asumat menținerea cotei unice de impozitare și evitarea unei noi majorări a TVA, în timp ce discuțiile privind pensiile și salariile continuă.

Securitatea Mării Negre, o altă temă importantă după vizita Ursulei von der Leyen

Conferința de presă are loc la o zi după vizita în România a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cei doi oficiali au discutat despre securitatea regională, amenințările hibride și consolidarea capacităților de apărare ale Uniunii Europene.

Nicușor Dan a atras atenția asupra incidentelor de securitate din regiunea Mării Negre, inclusiv incursiuni ale dronelor, atacuri cibernetice, sabotaje și campanii de dezinformare.

Discuțiile purtate cu șefa Comisiei Europene privind dezvoltarea unui hub de securitate la Marea Neagră ar putea fi abordate și în conferința de marți.