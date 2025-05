Prima reacție din partea AUR după ce Nicușor Dan a câștigat alegerile: „Vom continua să luptăm pentru România profundă, creștină”

„Mulțumim tuturor românilor care ne-au acordat încrederea lor în turul al doilea al alegerilor prezidențiale. Numărul vostru impresionant transmite un mesaj clar: România tăcută există, are nevoie de speranță și cere să fie ascultată. Mulțumesc colegilor din partid — în doar patru ani am reușit ceea ce alții n-au izbutit în decenii: să construim al doilea partid al țării, capabil să propună un program de guvernare și un candidat cu șanse reale la Președinție”, a scris Marius Lulea într-un mesaj postat duminică noaptea pe Facebook.

El spune despre George Simion că este liderul care a demonstrat că știe să unească oameni, să creeze echipe și să inspire încredere: „A reușit să ducă un partid născut din nevoia de dreptate până la obținerea a jumătate din încrederea românilor.Mulțumesc domnului Călin Georgescu pentru lecția de maturitate și demnitate oferită”.

Marius Lulea a spus că AUR a oferit speranță pentru milioane de români, iar de acum va munci să câștige și încrederea celor care încă ezită.

„România este astăzi un stat capturat. Instituțiile sunt controlate politic, regulile democratice sunt încălcate, iar legea nu mai este respectată decât selectiv. În fața acestui haos organizat, noi am rămas verticali, consecvenți și hotărâți.

Politica este o luptă continuă, iar forța noastră stă în determinarea de a trata fiecare bătălie ca pe una decisivă. (…) Vom continua să luptăm pentru România profundă, creștină, pentru o țară în care respectul față de strămoși, tradiții și valori să fie redat demnității naționale. Am oferit speranță pentru milioane de români. De acum vom munci ca să câștigăm și încrederea celor care încă ezită. Ne așteaptă provocări economice grele. România are nevoie urgentă de intervenție și de o direcție nouă”, a adăugat prim-vicepreședintele AUR.