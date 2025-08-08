Haos pe piața aurului. Casa Albă intervine pentru „clarificarea” taxelor vamale la lingouri

Contractele futures pe aur din SUA au atins un nivel record vineri, după ce Statele Unite au luat prin surprindere piața globală a metalului prețios, impunând tarife pentru importurile de lingouri de un kilogram și de 100 de uncii, relatează Financial Times.

Haosul care a zguduit piețele aurului în ultimele 24 de ore a izbucnit după ce au apărut detalii despre o decizie a Serviciului Vamal din SUA, potrivit căreia lingourile de aur de un kilogram și de 100 de uncii sunt supuse tarifelor reciproce.

„Casa Albă intenționează să emită în viitorul apropiat un ordin executiv care să clarifice informațiile eronate privind taxarea lingourilor de aur și a altor produse specializate”, a declarat vineri un oficial al Casei Albe.

Aurul are un rol unic ca activ financiar și monedă globală, ceea ce îl diferențiază de cupru, oțel și aluminiu, alte metale vizate de tarifele impuse de Trump.

Transporturile erau blocate ca reacție la decizia conform căreia importurile de aur vor fi supuse taxelor vamale ale SUA, au declarat vineri dimineață traderii.