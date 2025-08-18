Întâlnire la Casa Albă între Zelenski, Trump și liderii europeni. Mark Rutte: „Dacă jucăm bine cartea, am putea pune capăt acestui conflict”

Luni seară, la Casa Albă, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a luat parte la o conferință importantă alături de președintele american Donald Trump și de mai mulți lideri europeni.

Întâlnirea a avut ca temă războiul din Ucraina și care sunt pașii următori care trebuie să fie efectuați pentru a opri agresiunea rusească.

La discuții au participat președintele Franței Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei Friedrich Merz, prim-ministrul Italiei Giorgia Meloni, prim-ministrul Marii Britanii Keir Starmer, președintele Finlandei Alexander Stubb, secretarul general al NATO Mark Rutte și președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

În cadrul conferinței, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a spus că propunerea lui Donald Trump privind garanțiile de securitate pentru Ucraina reprezintă un lucru „cu adevărat crucial” în procesul de pace.

„Faptul că ați spus «Sunt dispus să particip la garanțiile de securitate» este un pas mare, este într-adevăr un progres și face toată diferența. Așadar, vă mulțumesc și pentru asta”, i-a transmis Rutte președintelui american.

Mai mult, secretarul general al NATO a declarat că „dacă jucăm bine cartea, am putea pune capăt acestui conflict”, în ceea ce privește războiul din Ucraina.

În Biroul Oval, în timpul conferinței de presă, Trump a discutat cu Zelenski despre posibilitatea trimiterii de trupe americane în Ucraina pentru sprijinirea unui eventual acord de pace.

„Vă vom anunța acest lucru, poate mai târziu astăzi”, a spus Trump.

Mark Rutte a mai mulțumit pentru „ruperea impasului” și pentru reușita lui Donald Trump de a-l aduce pe președintele rus Vladimir Putin la masa negocierilor.