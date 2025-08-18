Donald Trump la întâlnirea cu liderii europeni: Toată lumea lucrează pentru același obiectiv

Președintele american Donald Trump și liderii europeni s-au întâlnit luni, la Casa Albă. Vă mulțumesc pentru toate lucrurile minunate care au avut loc astăzi, a spus Trump în deschiderea discuțiilor. Anterior, liderul american s-a întâlnit cu președintele Volodimir Zelenski.

Donald Trump, Volodimir Zelenski și liderii europeni și NATO s-au întâlnit luni pentru a discuta despre condițiile în care se poate ajunge la un acord de pace privitor la războiul din Ucraina.

„Vă mulțumesc pentru toate lucrurile minunate care au avut loc astăzi. Am avut o zi foarte reușită până acum și discuții importante în timp ce lucrăm pentru a pune capăt crimelor și a opri războiul din Ucraina”, a declarat președintele american.

Trump a mai spus că toată lumea „lucrează pentru același obiectiv” și a repetat că va vorbi cu Vladimir Putin după întâlnirea de la Casa Albă. El a declarat că Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina, dar a menționat și posibile schimburi de teritorii.

La întâlnire au participat, pe lângă Donald Trump și Volodimir Zelenski, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, precum și premierii Regatului Unit și Italiei, Keir Starmer și Giorgia Meloni.