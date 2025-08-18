Macron propune un nou format de summit în cazul Ucrainei. Președintele Franței spune că e în joc securitatea întregii Europe

La Casa Albă are loc astăzi o întâlnire între președintele american Donald Trump, liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, pe tema războiului din Ucraina.

Macron a spus că, deși o întâlnire trilaterală între Rusia, Ucraina și SUA este importantă, va fi nevoie ulterior și de un summit „cvadrilateral”.

Nu este clar dacă Macron se referă la o întâlnire la care să participe Franța sau dacă se gândește la NATO, la UE sau la Coaliția de Voință ca fiind al patrulea membru.

Liderul francez spune că acest lucru este necesar deoarece „atunci când vorbim despre garanții de securitate, vorbim despre întreaga securitate a continentului european”.

O garanție pe care Macron vrea în mod clar să o obțină din orice acord este ca Ucraina să poată avea o armată „credibilă” pentru „anii și deceniile care vor urma”.

El spune că acest lucru va veni odată cu un angajament din partea liderilor europeni prezenți la masă de a oferi garanții de securitate Ucrainei.

Președintele francez afirmă că Trump poate fi sigur că „europenii sunt foarte lucizi în privința faptului că au partea lor echitabilă de responsabilitate în garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar propria lor securitate este în mod clar în joc în această situație”.