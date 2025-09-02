Primarul Galațiului critică datele privind restructurările anunțate de Bolojan: „Avem nevoie de bisturiu, nu de topor” în reforma administrației

„Eu sunt unul dintre primari care cere reformă, alături de foarte mulți alți primari de mari municipii sau de municipii mai mici, cerem această reformă, doar că contează și modul în care o faci. Eu cred că direcția e corectă, demersul, în esență, este unul corect, dar haideți să rafinăm metoda, pentru că nu poți veni și să ai parte de o tăietură de maestru atâta timp cât îl lovești cu un topor bontit. N-ai cum să tai cum trebuie. Îți trebuie bisturiu. Dacă îți trebuie bisturiu, înseamnă că ai nevoie de date corecte. Pentru a avea date corecte, trebuie să apelezi sau să formulezi întrebările corect. Eu bag mâna în foc, ținând cont de discrepanțele dintre județul Galați, care este afectat de tăierile din primării, undeva la peste 95-94% cred că dintre primării pierd angajați, față de primăriile din Bihor, unde doar 23% dintre primării urmează să disponibilizeze angajați. Mi-e greu să cred că primarii din Galați sunt cu mult mai slabi și mai puțini vizionari decât cei din Bihor”, spune la Digi24 Ionuț Pucheanu (PSD), primarul municipiului Galați.

Pucheanu: „Lucrurile stau total diferit”

El afirmă că datele prezentate de Ilie Bolojan sunt eronate.

„Într-adevăr, datele pe care noi le-am pus la dispoziție sau coloanele din capul de tabel cerut de către guvern a fost atât de alambicat și de neexplicat încât fiecare primărie a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință. Faptic, acum, după ce l-am auzit pe domnul premier, este pentru prima oară când eu îl aud pe domnul premier, când spune negru pe alb, dacă poate fi făcută această analogie, spune că, de fapt și de drept, acest procent de 45% se va aplica strict din numărul de oameni aflat în subordinea primarului la nivel de expert, să-i spunem așa. Asta înseamnă că primăria municipiului Galați, dacă îi se va aplica acel cuantum de 45%, pierde fix 24 de posturi. De fapt, nu de posturi, ci de angajați. Lucrurile stau total diferit, pentru că ni s-au cerut lucruri alambicate pe care funcționarii pe care i-am rugat să completeze au completat după cum au crezut de cuviință. Prin urmare, datele pe care le are în momentul de față guvernul sunt eminamente greșite”, adaugă edilul gălățean.

El avertizează că lideri PNL i-ar putea cere demisia lui Bolojan.

„Te-ai apucat întâi de oamenii simpli. Ok, ai creat rumoare și nemulțumire. Te apuci de primari care sunt talpa oricărui partid. De acolo îți tragi ceva. (…) Dacă va continua la modul acesta să ne mulțumească și să deschidă fantastic de multe fronturi, e posibil să ajungi în postura în care presiunea străzii și din interiorul partidelor să fie într-atât de mare încât cel mai probabil un lider din propriul partid sau din afara partidului poate merge până acolo încât să ceară demisia”, conchide Pucheanu.