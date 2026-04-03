„Primul loc de muncă”, subvenționat de stat: Sprijin masiv pentru 28.000 de tineri și angajatori

Programul vizează subvenționarea primului loc de muncă pentru tinerii care nu au mai lucrat niciodată, oferind beneficii financiare atractive atât pentru angajați, cât și pentru firme.

„Principalul proiect pe care îl avem astăzi este cel referitor la subvenționarea primului loc de muncă pentru tineri. Evident că se adresează tinerilor care n-au mai lucrat niciodată, care fie au terminat școala, liceul sau universitatea și nu s-au integrat până acum pe piața muncii. Este vorba despre un mecanism prin care subvenționăm angajatorul cu 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni. Pe de altă parte, tânărul angajat primește 1.000 de lei pe lună în primele 12 luni și 1.250 de lei pe lună în următoarele 12 luni”, a declarat ministrul muncii la emisiunea Atitudini, difuzată de Gândul.

Beneficii financiare pe o perioadă de 24 de luni

Proiectul propune un mecanism de sprijin financiar complex, derulat pe parcursul a doi ani, care se adaugă salariului negociat:

Pentru angajator: Statul subvenționează fiecare loc de muncă nou creat cu 2.250 de lei pe lună, timp de 12 luni.

Pentru tinerii angajați: Aceștia primesc o „primă de stabilitate” neimpozabilă în valoare de 1.000 de lei lunar în primul an și 1.250 de lei lunar în al doilea an de activitate.

Condiții stricte pentru menținerea stabilității

Pentru a asigura o integrare durabilă, ministrul a subliniat că pachetul de subvenționare de 24 de luni este condiționat de menținerea contractului de muncă pentru încă 18 luni suplimentare fără subvenție. În cazul în care contractul este întrerupt prematur, angajatorii vor fi obligați să returneze sumele primite. Respectarea acestor clauze va fi monitorizată riguros de Inspecția Muncii și ANOFM.

Florin Manole a descris inițiativa ca fiind un succes garantat pentru toate părțile implicate:

„Inspecția Muncii și ANOFM (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) se vor ocupa de asta. Subvenționăm totul din bani europeni. Deci statul român câștigă, cetățeanul câștigă, economia câștigă. Este o situație win-win-win. Din punctul meu de vedere, este cel mai bun proiect pe care îl poți avea. Dacă vom evalua acest proiect ca fiind unul de succes, ar trebui să-l multiplicăm și să-l extindem inclusiv din fonduri publice”, a precizat Manole.

Obiectivul principal este sprijinirea a aproximativ 28.000 de tineri la nivel național, în special a celor din categoria NEET (tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează o formă de învățământ).

Ministrul a mai precizat că, în funcție de succesul acestei etape finanțate din fonduri europene, programul ar putea fi extins și multiplicat folosind resurse din bugetul public.