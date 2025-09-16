Procurori: Mercenarul Horațiu Potra ar face demersuri pentru azil politic în Rusia / Legăturile cu Gruparea Wagner și cu cercuri de influență din Rusia

Horațiu Potra ar face demersuri să obțină azil în Rusia, potrivit procurorului Alex Florența, citat de G4Media.

Acesta ar fi contactat ambasada Rusiei din țara în care se află, după ce a plecat din România.

Potra, care e dat în urmărie internațională după ce Justiția din România a decis arestarea lui preventivă, ar fi avut intenția să organizeze, pe 8 decembrie 2024, o manifestație violentă în fața sediului Curții Constituționale, după cum reiese din rechizitoriul întocmit de procurori, care arată că „acțiunea de război hibrid, de natură să slăbească structura de putere a statului” a fost înăbușită în urma unui apel la 112.

Arme și materiale periculoase, găsite în mașinile lui Potra

Aflat în Congo, în decembrie 2024, Potra a revenit în România pe 6 decembrie, după ce a fost contactat de liderul grupării infracționale axate pe trafic de persoane și proxenetism „Ciurarii”, Andrei Avram, care i-a spus că un apropiatul lui Călin Georgescu dorește să aibă o discuție cu el.

Potra și subordonații săi a organizat o deplasare spre București, dar convoiul de mașini a fost interceptat și oprit de poliție.

La perchezițiile autoturismelor, aceștia au găsit „materiale pirotehnice din categoria F4, cele mai periculoase tipuri de dispositive pirotehnice utilizate în scopuri civile și industriale”, precum și arme albe.

Bilet de avion spre Moscova

Despre legăturile mercenarului Horațiu Potra cu Rusia, rechizitoriul reține că a fost găsit un bilet de avion spre Moscova, datat „septembrie 2024” și confirmarea unei camera la hotelul St. Regis Moskow Nikolskaya.

Procurorii înaintează ideea că Potra ar avea legături directe cu cercuri de influență din Rusia și cu organizația paramilitară Wagner.

În postările sale pe rețelele de socializare, multe realizate în Moscova, „șeful Wagner”, Ioan Lup, face completări, cee ace, potrivit procurorilor, sugerează legături între gruparea lui Potra și organizația Wagner.

Femeia din anturajul lui Călin Georgescu și simpatiile ei pentru Putin

În anturajul lui Călin Georgescu există și un anume Marin Burcea, fost luptător în Legiunea Străină, poreclit „Lunetistul”, care, după încheierea carierei sale militare, s-a asociat cu personaje de genul lui Eugen Sechila, lider al unei mișcări neo-legionare din România, și s-a implicat în afaceri cu Dorina Mihai.

Aceasta, la rândul său, potrivit surselor citate de G4Media, ar avea legături cu militari ceceni din anturajul lui Ramzan Kadîrov, lider cecen, și cu generalul Zamid Alievici Chalaev.

Aceasta este simpatizantă publică a lui Putin – este autoarea mai multor postări în care îl elogiază pe președintele rus, dar a postat și fotografii alături d emilitari ceceni.