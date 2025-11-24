Procurorii îl contrazic pe primarul Ciprian Ciucu: Ancheta privind documente de identitate false nu a fost inițiată de el

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) a transmis precizări oficiale referitoare la declarațiile făcute de primarul sectorului 6 al Capitalei, Ciprian Ciucu, cu privire la o cauză penală ce vizează destructurarea unei rețele specializate în traficul de documente de identitate false.

Într-o postare publicată astăzi pe contul său de Facebook, primarul a afirmat că acțiunile autorităților de cercetare penală au fost declanșate „la inițiativa sa” și că ar fi fost el cel care a demarat destructurarea rețelei.

Procurori: afirmațiile primarului nu corespund realității

Parchetul General a precizat însă că afirmațiile primarului nu corespund realității.

„Pentru o corectă informare a opiniei publice, precizăm că pe rolul instituției noastre au fost deschise, începând din 2024, mai multe dosare penale privind traficul cu acte de identitate false. Unele au fost finalizate, altele sunt în curs de soluționare. Niciunul dintre aceste dosare nu are legătură cu instituții publice din sectorul 6”, se arată în comunicatul PÎCCJ.

Parchetul atrage totodată atenția asupra riscului politizării anchetelor: „Conducerea PÎCCJ solicită autorităților politice, în special în perioade electorale, să nu încerce asocierea instituției Ministerului Public cu interese de natură politică”.

Dosarele la care se face referire vizează rețele infracționale ce acționează la nivel național și au fost inițiate ca urmare a sesizărilor din oficiu ale organelor de urmărire penală.