Ciucu îi răspunde lui Voiculescu: PNL nu mai coafează realitatea

„Acest sondaj la care face referire Vlad Voiculescu nu este un sondaj comandat de Partidul Național Liberal. Este un sondaj independent. Nu este sondajul nostru”, a declarat candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.

Ciucu a explicat, la „The News Man Romania”, că PNL a schimbat abordarea în privința sondajelor.

„A venit Ilie Bolojan în fruntea partidului prin ianuarie și a zis: hai să nu mai cumpărăm protecție, hai să nu mai facem greșelile din trecut, noi nu dăm sondaje măsluite. Noi nu ne mai coafăm realitatea”, a povestit candidatul liberal.

„Sunt două tipuri de sondaje”

„Sunt două tipuri de sondaje: unele care sunt plătite nu știu de cine, și unele care sunt asumate. Noi am avut sondaje asumate la comandă PNL”, a explicat candidatul.

„Pe sondajele acestea, întotdeauna a fost o diferență între mine și domnul Băluță, care eram pe primul loc în marja de eroare, și ceilalți competitori”, a adăugat Ciucu.

Ciucu, critici pentru USR

Candidatul PNL a criticat modul în care USR gestionează propriile cercetări sociologice. „USR-ul are propria cercetare sociologică, din câte știu, și nu o face publică. Membrii lor nu o cunosc și nu o știu, pentru că se ține secret”, a declarat Ciucu.

Ciucu: „Ne-ar fi rușine să venim cu sondaje false”

Ciucu a insistat că PNL a renunțat la practicile din trecut.

„Nouă ne-ar fi și rușine cumva să venim cu sondaje false. Știu că partidul nostru a greșit în trecut și, tocmai pentru a recâștiga pe termen lung credibilitatea oamenilor, nu ne asumăm astfel de practici și nu coafăm sondaje”, a conchis candidatul liberal la Primăria Capitalei.

