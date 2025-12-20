Produsele electrice și electrocasnice ar putea avea o nouă etichetă, care să conțină indicele de reparabilitate

„Indicele de reparabilitate le oferă consumatorilor produse mai durabile și ușor de întreținut, le oferă producătorilor oportunitatea de a se diferenția pe o piață extrem de competitivă și, de asemenea, contribuie la protejarea mediului prin reducerea deșeurilor electronice, care acum sunt în continuă creștere”, declară deputata USR Pollyanna Hangan.

Proiectul legislativ transpune în legislația românească prevederile Directivei europene 2024/1799 privind normele comune de promovare a reparării bunurilor, directivă care ar trebui aplicată la nivelul statelor UE până la 31 iulie 2026. Obiectivul principal este încurajarea creșterii ratei de reparare a produselor electrice și electronice până la atingerea unui nivel de cel puțin 60% până la data de 31 iulie 2030.

„Comportamentul de cumpărare al unui cetățean depinde și de modul în care știe, de la început, dacă respectivul echipament va putea fi reparat ușor sau nu. Acest indice de reparabilitate îl va ajuta să decidă, pe lângă preț, marcă, indice energetic, design și altele, că acel echipament este ceea ce îi trebuie. Câștigă cumpărătorii, câștigă producătorii eficienți, câștigăm un mediu curat, având echipamente cu durată de viață mai mare”, precizează senatorul USR Remus Negoi.

La ce produse pilot se va aplica indicele de reparabilitate într-o primă etapă

Într-o primă etapă, indicele de reparabilitate se va aplica la câteva categorii de produse pilot: mașini de spălat (inclusiv mașini de spălat rufe, mașini de spălat rufe cu uscător, uscătoare de rufe și mașini de spălat vase), televizoare, echipamente frigorifice (frigidere, combine frigorifice, lăzi frigorifice), centrale termice, aparate de aer condiționat cu sau fără invertor, aspiratoare, mașini electrice de tuns iarba. Ulterior, indicele poate fi extins, treptat, și la alte tipuri de produse electrice și electronice.

Indicele de reparabilitate va fi cuprins între 1 și 10 (valoarea mai mare indică un grad mai mare de reparabilitate) și va fi afișat în mod vizibil pe ambalajul produsului, dar și la punctul de vânzare (fizic sau online), în proximitatea prețului.

Indicele se va calcula după cinci criterii principale, printre care cât timp pune producătorul la dispoziția reparatorilor și consumatorilor documentația tehnică aferentă produsului, ușurința demontării/dezasamblării, disponibilitatea componentelor, asistența gratuită la distanță și accesul la servicii de reparație.

Introducerea indicelui îi va responsabiliza pe producători, importatori, achizitori intracomunitari, distribuitori și comercianți, în vederea includerii criteriilor de reparabilitate încă din etapa de proiectare a produselor, va încuraja dezvoltarea de produse care pot fi reparate cu ușurință.

Propunerea legislativă a fost elaborată în urma consultării cu organizații profesionale, organizații patronale și reprezentanți ai autorităților publice care vor avea rol de implementare și aplicare (Ministerul Mediului, Ministerul Economiei, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului).