Protest în plenul Parlamentului. USR, PNL și AUR au cerut comisie de anchetă pentru scandalul Mykonos-Nordis

Parlamentarii USR au ieșit miercuri, în semn de protest, în fața deputaților cu pancarte, pentru a se manifesta împotriva deciziei conducerii de a nu înființa o comisie de anchetă pentru cazul Mykonos.

Scandalul Mykonos Nordis, așa cum l-au intitulat cei de la USR, a început după ce NewsCenter.ro a publicat date despre un zbor privat unde ar fi călătorit fostul ministru PSD al Muncii Florin Manole, alături de Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga.

Diana Stoica, liderul deputaților USR, a acuzat-o pe vicepreședinta Camerei Deputaților că nu respectă procedura de organizare a ședinței.

„În fiecare secundă în care nu supuneți la vot, în plen, înființarea Comisiei de Anchetă Miconos Nordis, încălcați regulamentul Camerei Deputaților”, a declarat Diana Stoica, liderul deputaților USR, de la tribuna Parlamentului.

Replica PSD: Cred că sunteți un pic inocenți

În reacție, Florin Manole a dat explicații privitoare la cine a plătit zborul privat, dar a și întors acuzațiile către USR și a amintit de scandalul din primăria Sectorului 1 din perioada în care era condusă de Clotilde Armand.

„Cine a plătit zborurile? Întreabă un tânăr deputat. Camera de comerț, prieteni. De ce Miconos, poate că aveți întrebarea asta ar fi trebuit oare Camera de Comerț să facă o întâlnire bilaterală în Ferentari să discute despre investiții în România. Cred că sunteți un pic inocenți. […] Banii publici însă pe care Clotild Armand i-a furat din primărie conform instanței. Dar nu v-a preocupat asta? Ăia au fost toți bani publici. Aveți colegi care nu dau răspunsuri în instanțe, dar vă întrebați de ce nu dau răspuns în Parlament”, a declarat fostul ministru PSD al Muncii.

AUR a susținut protestul USR

Mihai Enache susține că USR nu a votat în biroul permanent înființarea acestei comisii, deși acum o cere din plenul Parlamentului. Cu toate acestea, deputatul AUR spune că partidul său va susține înființarea comisiei de anchetă pentru cazul Mykonos-Nordis.

„Vreau să le transmit colegilor de la USR că noi votăm această solicitare, cu toate că ei nu au votat niciodată comisiile de anchetă propuse de noi, de colegii de la SOS. Dar vreau să-i rog ca în momentul votului să voteze și dânșii. Pentru că la biroul permanent dânșii nu au votat această comisie de anchetă, am votat-o doar noi și reprezentantul PNL”, a declarat deputatul din opoziție.

Deși AUR s-a arătat, de această dată, de partea USR, Alexandru Dimitriu a criticat partidul din opoziție și a readus în discuție scandalul împărțirii locurilor din Biroul Permanent al Camerei Deputaților. La începutul sesiunii parlamentare, locuri care înainte reveneau PNL și USR au fost acordate, de această dată, parlamentarilor AUR și S.O.S. România.

„Nu contează dacă există majoritate, nu contează dacă e întemeiată sau nu, nu contează dacă vă convine sau nu vă convine, contează să respectăm legea. Știu că o urâți. […] Și prin modul în care vă comportați, nu faceți decât să dați dovadă că sunteți doar niște nedemni continuatori ai comuniștilor. Rușine să vă fie!”, a transmis Dimitriu, de la tribuna Parlamentului.

Comisia de anchetă nu a fost supusă, nici de această dată, la vot în Parlament. În paralel, o altă comisie de anchetă pentru acest caz a fost înființată la Senat. La ședințele de până acum, niciunul dintre invitați nu s-a prezentat în fața parlamentarilor.