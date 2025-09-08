Protestele profesorilor continuă. Lider de sindicat, după întâlnirea cu Nicușor Dan: Este luată în calcul declanșarea grevei generale în învățământ

Marius Nistor, președintele Federației „Spiru Haret”, a declarat luni, după discuțiile liderilor sindicatelor din educație cu președintele Nicușor Dan, că este luată în calcul declanșarea grevei generale în învățământ.

Într-o intervenție pe care acesta a avut-o la România TV, Marius Nistor a spus că ziua de marți ar putea începe în școli cu „boicotarea activității didactice”.

Liderul sindical a precizat că sindicatele au cerut demiterea ministrului Educației, Daniel David.

La această solicitare, președintele Nicușor Dan „nu a putut să dea niciun răspuns în momentul de față, doar a zâmbit”, a declarat Marius Nistor.

Profesorii au cerut, de asemenea, anularea legii care a introdus în iulie măsurile de austeritate în educație. În legătură cu acest aspect, președintele Nicușor Dan „a cerut o păsuire de 2 luni pentru a analiza”.

„Drept urmare, i-am comunicat președintelui că protestele vor continua”, a mai spus Marius Nistor.

„Luăm în calcul și declanșarea grevei generale. Totul depinde de decizia colegilor noștri cărora le cerem să nu cedeze presiunilor”, mai declarat Marius Nistor în cadrul intervenției.

Anul școlar 2025 – 2026 a început luni, 8 septembrie, fără festivități în școli, în timp ce mii de profesori au protestat în București. Aceștia au mers în marș de la Guvern la Palatul Cotroceni, unde liderii sindicatelor au avut discuții cu președintele Nicușor Dan.