PSD îi cere lui Dominic Fritz să demisioneze de la conducerea USR: „Să renunțe la sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenție ai USR”

„PSD consideră că motivarea Înaltei Curți de Casație și Justiție îl obligă moral și politic pe condamnatul Dominic Fritz să renunțe la funcția de președinte USR. Prin această condamnare, motivată temeinic de Înalta Curte, Fritz și USR și-au compromis total dreptul de a se mai erija ca instanțe morale ale politicii românești”, se arată în comunicatul transmis vineri de PSD.

Social-democrații solicită și deschiderea unei cercetări penale pentru abuz în serviciu împotriva prefectului de Timiș, pe care îl acuză că ar fi încercat să îl scape pe Fritz de consecințele legale ale deciziei.

PSD invocă motivarea Înaltei Curți

În comunicat, PSD susține că judecătorii au constatat că Fritz a acționat în mod conștient atunci când a semnat documentele privind un proiect urbanistic de care beneficia indirect o persoană care îi finanțase campania electorală.

„Instanța a demonstrat, dincolo de orice dubiu, că președintele USR a luat o «decizie conștientă și deliberată» când și-a exercitat funcția publică pentru a-și servi clientela politică. Instanța a arătat că referatul de aprobare semnat de Fritz pentru proiectul ce îl favoriza pe sponsorul său din campanie «exprimă manifestarea de voință a autorității executive de a-și însuși proiectul și de a-l supune votului consiliului local». Deci, Dominic Fritz a știut că fapta sa este ilicită și că există un conflict de interese, așa cum a știut și sponsorul său de campanie, care, în calitate de consilier local la Primăria Timișoara, s-a abținut de la vot când a fost aprobat proiectul ce îl favoriza”, se mai arată în comunicatul PSD.

PSD îi cere lui Fritz să își caute un loc de muncă în mediul privat

Social-democrații critică și faptul că Fritz a invocat în fața instanței intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2030 și la alte scrutine electorale.

„Din textul motivării se mai poate observa obsesia de a obține funcții publice a fostului primar din Timișoara. Este relevantă în acest sens tentativa sa de a obține clemența instanței, pe motiv că își dorește să candideze la alegerile prezidențiale din 2030 și la alte scrutine care vor mai avea loc până atunci”, a adăugat PSD.

În finalul comunicatului, PSD îi cere lui Fritz să renunțe la funcția de președinte al USR și să își găsească un loc de muncă în mediul privat.

„Așadar, dacă mai are un strop de demnitate, Dominic Fritz ar trebui să renunțe la sinecura de la partid, plătită cu mii de euro din banii de subvenție ai USR și să își caute de lucru în mediul privat, unde lucrează din greu mulți dintre votanții pe care i-a înșelat”, se mai arată în comunicatul PSD.