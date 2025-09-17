Purtătorul de cuvânt al Guvernului, despre o presupusă demisie a premierului Ilie Bolojan: Fake absolut

„Zvonul că premierul ar fi demisionat este fake absolut, nici măcar nu a venit vorba de așa ceva în ședința coaliției”, afirmă Ioana Ene Dogioiu.

Liderii partidelor din Coaliția de guvernare sunt, miercuri, în ședință.

Pe ordinea de zi se află intenția liberalilor de a elimina plafonarea prețurilor la alimentele de bază.

PSD protestează și cere menținerea măsurii

Sâmbătă, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a scris pe Facebook: „Voi cere urgent clarificări partenerilor de guvernare, pentru că este o decizie pe care nu am discutat-o în Coaliție și cu care PSD nu poate fi de acord!”.

Coaliția de guvernare a decis să nu mai prelungească măsura plafonării adaosului comercial la alimentele de bază „deoarece a provocat distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor cât și al comerciantilor”, a transmis ulterior purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu.