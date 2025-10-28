Radu Mihaiu (USR): Propunerile PSD privind pensiile magistraților sunt hilare

Mihaiu spune că, potrivit unor surse citate de site-uri de știri, social-democrații vor să crească de la 70% la 75% din ultimul salariu net cuantumul pensiei, în timp ce perioada de tranziție pentru vârsta de pensionare de 65 de ani ar urma să crească de la 10 la 15 ani, în viziunea PSD.

Astfel, Mihaiu nu susține propunerile PSD privind pensiile speciale ale magistraților.

„Mi se par hilare. Nu putem spune că este constituțional să avem 75% și neconstituțional să fie 70%. Nu putem spune că este constituțional ca trecerea la 65 de ani să se facă în 15 ani, dar este neconstituțional să se facă în 10 ani”, spune Mihaiu.

În opinia sa, „este un fel de a trage de timp, este o târguială în acest moment. Această lege este corectă, pe oportunitate”.

Deputatul USR consideră că „nu poate să existe o putere a statului român, una dintre cele trei puteri, care să se considere intangibilă și trebuie să existe o echilibrare. Toate cele trei puteri trebuie să fie în echilibru”.

Judecătorii CCR au declarat neconstituțională legea privind pensiile speciale pentru magistrați. Ulterior, președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a avut consultări cu șefa CSM și cu președinta instanței supreme, fără ca discuțiile să aibă girul coaliției.