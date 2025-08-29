Radu Oprea, Secretar General al Guvernului: Propunem scăderea numărului de membri în consiliile de administrație

Secretarul General al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat schimbări în privința selecției și criteriilor de performanță pentru membrii consiliilor de administrație și managerilor companiilor de stat. Indicatorii financiari vor avea cea mai mare pondere.

Indemnizațiile vor fi plafonate.

Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat că România a avut un dialog cu Comisia Europeană și cu OCDE (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică), despre guvernanța corporativă, pentru a duce la realitatea societății românești de astăzi, a unor indicatori de performanță și, mai ales, a remunerațiilor pe care le primesc cei care sunt în consiliile de administrație, membrii executivi, neexecutivi, inclusiv a managementului companiilor.

Se schimbă ponderile indicatorilor de performanță

Dintre schimbările pe care le-am făcut, sunt cele referitoare la indicatorii de performanță.

„Avem o reașezare între ponderea indicatorilor financiari și indicatorilor nefinanciari, indicatori care au fost definiți împreună cu OCDE, care au fost consultanții României în tot acest proces, pentru că vă readuc aminte că a existat o achiziție directă a Comisiei Europene, a serviciilor OCDE, pentru această reformă a guvernanței corporative, fonduri plătite direct de la Bruxelles” a declarat Radu Oprea.

Indicatorii de performanță schimbă ponderile: 55% indicatorii de performanță financiari și 25-50% cei nefinanciari a spus Secretarul General al Guvernului.

„Companiile de recrutare să aibă mai mulți specialiști pe domenii diverse”

De asemenea, el a făcut referire la discuțiile din spațiu public privind firmele de recrutare.

„Am crescut în interiorul legislației cerințele pe care le avem pentru aceste companii de recrutare, să aibă mai mulți specialiști pe domenii diverse.

Eu cred că așa, recrutarea va fi făcută de mult mai multe firme care vor participa la astfel de procese de selecție a managerilor, fie în consiliile de administrație, fie ca director”.

Sunt, de asemenea, mai multe prevederi referitoare la procedurile interne din Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP).

„Organizarea AMEPIP-ului astfel încât să devină mai eficientă”

Propunem prin această revizuire a Legii 109 scăderea numărului de membri în consiliile de administrație de la 7 la 5, de la 5 la 3 și, de asemenea, reducerea idemnizațiilor în procente semnificative.

Începând cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai consiliilor de administrație pot primi maxim 2 salarii medii brute pe ramură în conform datelor INS, membrii executivi 3 până la maxim 3 salarii medii brute și aici intervine un element de noutate, componenta variabilă.

Este plafonată la maxim 2 salarii medii brute pe an, o singură dată pe an. La fel, directorii sunt în această situație ca membrii executivi, până la maxim 3 salarii medii brute și 2 în componenta variabilă, o dată pe an”, a spus Radu Oprea.

Secretarul General al Guvernului a mai declarat că nu se va putea face un cumul pentru acei membri în consiliul de administrație, care sunt și directori.

„Avem nevoie de companii solide care să se internaționalizeze, să devină regionale”

Componenta variabilă este cea care a fost redusă drastic la maxim 2 salarii medii brute pe lună, pe ramura respectivă conform datelor INS, dar care se iau o singură dată pe an.

„Eu cred că lucrurile acestea vin astfel încât să avem acea posibilitate ca managerii performanți să vină către companiile de stat, ținând însă acel echilibru în societate, de care avem nevoie cu toții. Aducem toate idemnizațiile membrilor din consiliile de administrație de la companiile de stat, atât executiv cât și neexecutiv, și managerii generali, directorii, directoratul la un anumit nivel de salarizare care să permită performanța, pentru că avem nevoie de companii solide care să se internaționalizeze, să devină regionale și, în același timp, trebuie ca acest lucru să fie acceptat de către societate”.