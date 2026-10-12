Raluca Turcan: PSD și AUR au găsit voturi să demită Guvernul Bolojan, dar nu și să formeze altul. „160 de zile de nimic”

Raluca Turcan critică PSD și AUR pentru că au provocat căderea Guvernului Bolojan, dar nu au reușit să formeze un nou Executiv. Deputata liberală le reproșează celor două partide că, în cele 160 de zile care au trecut de la demiterea guvernului, au blocat măsuri importante și au contribuit la pierderea unor fonduri europene.

Într-un mesaj publicat luni pe rețelele sociale, Raluca Turcan pune sub semnul întrebării dorința PSD și AUR de a găsi o soluție pentru ieșirea din criza politică.

„Au avut majoritate pentru a demite un guvern, dar nu au avut nici voința, nici soluțiile pentru a construi altul”, a transmis deputata PNL.

„Au sabotat până la capăt legea salarizării”

Raluca Turcan acuză PSD și AUR că „au sabotat până la capăt legea salarizării”, a cărei neadoptare a dus la pierderea a 770 de milioane de euro din fondurile europene alocate României prin PNRR.

De asemenea, deputata liberală le reproșează celor două partide că „au atacat SAFE la CCR, adică banii pentru apărarea României”.

Turcan critică și contestarea unor decizii ale Executivului interimar, cu efecte asupra unor categorii vulnerabile. „Au atacat hotărâri ale guvernului interimar cu consecințe directe pentru oameni: sprijinul financiar pentru adulții cu dizabilități și măsurile privind integrarea tinerilor pe piața muncii”, a transmis deputata PNL.

Aceasta acuză PSD și AUR și de împărțirea abuzivă a funcțiilor din instituțiile publice.

„Și-au împărțit abuziv televiziunea și radioul public. Și funcțiile din Parlament”, a precizat Raluca Turcan.

Turcan: PSD și AUR „numără 160 de zile de nimic”

Raluca Turcan a prezentat și rezultatele celor zece luni în care Guvernul Bolojan a exercitat puteri depline.

„A preluat cel mai mare deficit din Uniunea Europeană, un deficit pe care nu l-a produs, ci l-a găsit, și l-a coborât la 7,9% din PIB. A trecut reforma pensiilor magistraților, cerută de români de ani buni. A ferit România de incapacitate de plată. A recâștigat încrederea piețelor financiare”, a transmis deputata PNL.

Potrivit acesteia, în aceeași perioadă, România a ajuns la 13,27 miliarde de euro încasate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), iar veniturile bugetare au crescut cu 12%.

„Diferența se vede de la o poștă: unii au muncit pe brânci 10 luni și au livrat rezultate, iar alții numără 160 de zile de nimic”, a transmis Raluca Turcan.

Raluca Turcan exclude o alianță cu PSD și AUR

Potrivit Ralucăi Turcan, PNL, USR și UDMR trebuie să continue reformele începute în timpul guvernării Bolojan. Deputata respinge, de asemenea, ideea unei colaborări politice cu PSD și AUR.

„PNL, USR și UDMR nu au ce căuta în aceeași barcă cu PSD și AUR. Noi credem în continuarea reformelor și în promovarea competenței”, a precizat Turcan.

„Ei trăiesc din funcții împărțite, din sinecuri și din «lasă că merge și așa». Noi am aprins lumina, iar ei se întrec care mai de care s-o stingă”, spune deputata PNL.

„Oare de ce PSD și AUR au găsit 281 de voturi pentru a demola, dar nu găsesc și voturile pentru a construi?”, mai întreabă Raluca Turcan.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai 2026, printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD, AUR și grupul parlamentar PACE – Întâi România. Moțiunea a fost adoptată cu 281 de voturi pentru, patru împotrivă și trei voturi anulate. Pentru demiterea Executivului erau necesare 233 de voturi.