Reacția PNL, după ce PSD a cerut reducerea accizelor la carburanți: „România traversează o perioadă dificilă”

„România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanților, presiuni energetice generate de un conflict internațional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetățenii români și față de care Guvernul are obligația să răspundă cu măsuri concrete”, a transmis PNL într-un comunicat de presă.

Liberalii afirmă că aceste provocări necesită măsuri concrete și solicită reluarea dialogului în coaliție: „PNL îi așteaptă pe partenerii social-democrați să revină la masa coaliției și să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate și cu asumarea răspunderii comune”.

PNL susține că diferențele de opinie trebuie gestionate în interiorul coaliției.

„Înțelegem că există nemulțumiri și puncte de vedere diferite în interiorul coaliției. Există mecanismele potrivite pentru a le exprima și soluționa. Pozițiile exprimate public fără un fundament tehnic și fără surse de finanțare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetățenilor”, se arată în comunicatul Partidului Național Liberal.

Liberalii afirmă că reducerea accizelor și plafonarea prețurilor trebuie analizate riguros.

„Reducerea accizei și plafonarea prețurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanțare identificate și cu responsabilitate față de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine. PNL rămâne angajat față de stabilitatea guvernamentală și față de cetățenii României. Îi invităm pe partenerii noștri să facă același lucru”, a subliniat PNL.

Reacția liberalilor vine în contextul în care PSD a solicitat Guvernului reducerea accizelor la carburanți, susținând că măsurile anunțate până acum sunt insuficiente.