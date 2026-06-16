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Remus Pricopie: Nu cred că un Guvern Veștea poate aduce echilibrul politic. Nicușor Dan ar trebui să convoace consultări

Remus Pricopie, rectorul Rectorul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) București a oferit o scurtă analiză asupra crizei politice actuale, precizând că un Guvern Veștea nu poate aduce echilibrul politic râvnit în România. Totodată, acesta a precizat că Nicușor Dan ar trebui să convoace consultări cu partidele politice.
Remus Pricopie: Nu cred că un Guvern Veștea poate aduce echilibrul politic. Nicușor Dan ar trebui să convoace consultări
Sursa foto: Facebook/Remus Pricopie
Daiana Rob
16 iun. 2026, 11:27, Politic
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După ce PNL a decis că nu va susține Guvernul Veștea și nu va face o alianță cu PSD, Remus Pricopie spune că „spectrul politic mai tesnionat decât era în momentul moțiunii de cenzură”, ce a dus la căderea Guverului Bolojan.

Nu cred că un Guvern Veștea poate aduce liniștea și echilibrul politic de care România are nevoie. (…) Cred că domnul Adrian Veștea ar trebui să își depună mandatul, iar Președintele Nicușor Dan să convoace consultări cu partidele parlamentare, în spiritul și litera Constituției”, a scris Remus Pricopie, într-o postare publicată pe Facebook. 

Acesta a afirmat că „o astfel de decizie ar contribui la detensionarea situației și la reconstruirea încrederii”.

Rectorul SNSPA a mai afirmat și că partidele trebuie să accepte dialogul și compromisurile necesare, precizând că „au împins confruntarea foarte departe”.

Potrivit lui Pricopie, critica președintelui privind lipsa disponibilității pentru negociere este justificată, afirmând că fără negociere nu există politică, ci doar o confruntare. 

„Iar confruntarea permanentă nu produce guverne stabile, ci crize tot mai adânci. România are nevoie de o soluție politică inteligentă, nu de o victorie de etapă a unei tabere asupra celeilalte. În cele din urmă, stabilitatea și interesul public trebuie să fie mai importante decât orgoliile și calculele de moment”, a conchis Pricopie.

Și Ludovic Orban a exprimat în spațiul public aceeași opinie, afirmând că președintele Nicușor Dan ar trebui să-i revoce „de urgență” mandatul lui Adrian Veștea. De asemenea, acesta a transmis, la fel, că Președintele Nicușor Dan ar trebui să susțină o nouă rundă de consultări.

Reamintim că decizia lui Nicușor Dan, anunțată duminică dimineața, de a-l desemna premier pe Adrian Veștea a creat o scindare în rândul PNL, în special pentru că nu au existat discuții anterioare între președinte și conducerea PNL cu privire la numirea lui Veștea în funcția de premier.

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