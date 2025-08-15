Rogobete, de Ziua Marinei: Un far care ne arată drumul, indiferent cât de agitate ar fi valurile

De Ziua Marinei şi a Adormirii Maicii Domnului, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a subliniat curajul, disciplina şi devotamentul celor care servesc sub drapelul tricolor şi protejează frontierele maritime ale României.

Rogobete a participat la festivităţile dedicate acestei zile, evocând nopţile petrecute în larg, misiunile în condiţii dificile şi loialitatea neclintită a marinarilor faţă de ţară.

„Nu vorbim doar despre o meserie, ci despre un jurământ pentru România, o chemare pe care nu oricine o poate răspunde”, a spus ministrul.

În mesajul său, acesta a comparat rolul Marinei Române şi al Forţelor Navale cu un far ce veghează necontenit, inspirând încredere şi siguranţă. „Onorăm curajul, loialitatea şi sacrificiul. România este respectată nu doar pentru ceea ce are, ci pentru oamenii care o slujesc cu inima şi cu mintea”, a conchis Rogobete.