România și Republica Moldova, consultări bilaterale la București pe tema aderării la UE

Ministrul afacerilor externe al României, Oana Țoiu, a avut consultări la București cu omologul său din Republica Moldova, Mihai Popșoi, aflat în vizită pentru a participa la Reuniunea Anuală a Diplomației Române.

În cadrul întrevederii, șefa diplomației române a felicitat autoritățile și cetățenii Republicii Moldova cu ocazia Zilei Independenței, sărbătorită pe 27 august, și a reiterat sprijinul ferm al României pentru parcursul european al Chișinăului.

Ce subiecte au fost discutate

Pe agenda discuțiilor s-au aflat aspecte privind procesul de aderare la Uniunea Europeană, interconectările energetice și proiectele de infrastructură comune, precum construcția de poduri, electrificarea și reabilitarea căii ferate Iași–Ungheni, dar și consolidarea independenței energetice a Republicii Moldova.

Totodată, cei doi oficiali au abordat măsurile de fluidizare a traficului la frontiera comună și modalitățile prin care România poate sprijini creșterea rezilienței instituțiilor moldovenești.

Oana Țoiu a salutat eforturile Chișinăului de a preveni ingerințele externe înaintea alegerilor parlamentare programate pe 28 septembrie și a subliniat că România va continua să sprijine Republica Moldova în consolidarea stabilității democratice.