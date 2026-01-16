FT: Bruxelles-ul plănuiește „primirea timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca Zelenski să accepte cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia

Bruxelles-ul pregătește un plan de „primire timpurie” a Ucrainei în UE, pentru ca Zelenski să fie de acord cu cedarea unor teritorii ucrainene către Rusia, în cadrul unui eventual acord de pace, dezvăluie Financial Times.

Ucraina nu ar avea drepturi depline ca orice alt stat membru după aderare, însă chiar și în aceste condiții, perspectiva „a alarmat capitalele UE, pentru că ar avea ample implicații pentru uniune”, menționează FT, care a vorbit cu șapte înalți oficiali implicați în discuții.

Mai exact, Comisia Europeană elaborează un plan prin care Ucraina ar urma să devină membră a UE prin schimbarea regulilor stabilite prin tratatul din 1993. Acestea ar urma să fie înlocuite cu un model pe două niveluri, care ar putea să accelereze încheierea acord de pace, menit să pună capăt invaziei Rusiei.

Ce prevede planul

Planul prevede, în primă fază, o putere decizională limitată pentru Ucraina, în cadrul blocului comunitar. Treptat, Kievul ar obține acces la părți ale pieței unice, la subvențiile agricole și la finanțarea dezvoltării interne, după ce ar îndeplini etapele post-aderare.

Totuși, perspectiva a stârnit îngrijorări, unii temându-se că „este o capcană întinsă de Putin și de Trump”, cu un impact negativ asupra stabilității viitoare a blocului comunitar.

Într-o declarație de ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a confirmat că aderarea Ucrainei la UE este legată de negocierile pentru pace: „Aderarea este atât o garanție cheie de securitate în sine pentru Ucraina, cât și motorul esențial pentru creșterea și prosperitatea viitoare”, a spus von der Leyen.

Ucraina a primit statutul oficial de țară candidată la UE în vara anului 2022. O referire la aderarea Ucrainei la UE în 2027 este inclusă în proiectul planului de pace în 20 de puncte coordonat de SUA, aflat acum în negociere. Totuși, oficialii UE estimează că țara ar putea avea nevoie de încă un deceniu de reforme pentru a îndeplini criteriile stricte de aderare ale UE.