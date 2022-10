Schimb de glume între Dmitri Medvedev şi Elon Musk pe Twitter pe seama demisiei premierului britanic şi salatei verzi

Celebra salată verde a rupt în sfârşit tăcerea pentru a mulţumi fanilor din Marea Britanie.

"Şi cu casele de pariuri în spatele salatei, eroul verde sfidător a fost dornic să-şi dubleze ambiţia de a supravieţui liderului conservator ofilit", scrie publicaţia.

Le-a comunicat susţinătorilor săi în fluxul nostru live de aseară: „Eu, salata Daily Star am vrut doar să-i mulţumesc naţiunii pentru tot sprijinul dumneavoastră.Vom rămâne aici atâta timp cât putem şi nu ne vine să credem că aveţi salată verde în inimile voastre. Poate să apară necazuri în viitor, dar scoateţi o frunză din cartea noastră şi să ştiţi că vom putea întotdeauna să râdem şi să glumim, chiar dacă ceasul ticăie împotriva noastră. Ţineţi această legumă în inimile voastre pe măsură ce mergem înainte şi amintiţi-vă că este un viitor luminos, verde şi vibrant în faţa noastră”.

Apoi s-a terminat cu o interpretare captivantă a hitului pop din anii 80 a muzicianului Rick Astley - Never Gonna Give You Up.

Printre cei care au felicitat salata verde a fost însuşi fostul preşedinte al Federaţiei Ruse, Dmitri Medvedev, care a scris pe Twitter: "La revedere Liz Truss. Felicitări salatei verzi".

Bye, bye @trussliz, congrats to lettuce — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) October 20, 2022

Elon Musk i-a răspuns cu "Bun troll, ca să fiu sincer", apoi l-a întrebat cum este vremea în Bakhmut.

Pretty good troll tbh — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2022

Btw, how’s it going in Bakhmut? — Elon Musk (@elonmusk) October 20, 2022

Medvedev i-a spus: "NE VEDEM LA MOSCOVA, DE ZIUA VICTORIEI".