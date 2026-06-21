„Se vor acoperi de penibil”. Verdictul AUR pentru Guvernul Veștea

Întrebat dacă există informații potrivit cărora Adrian Veștea ar avea deja susținerea unor parlamentari AUR, Peiu a negat ferm. Acesta a precizat că partidul a anunțat încă de la început că nu va vota guvernul.

Liderul senatorilor AUR a adăugat că nu mai există nicio îndoială privind poziția partidului. AUR nu va participa la votul pentru învestirea Guvernului Veștea.

Liderul AUR a explicat că, dacă un partid a fost trimis în Parlament prin vot, ar trebui să aibă aceleași drepturi ca celelalte. Potrivit acestuia, președintele a exclus aceste drepturi doar pentru AUR, nu și pentru alte formațiuni considerate suveraniste.

Liderul AUR a precizat că nu contestă dreptul președintelui de a bloca accesul AUR la guvernare, ci modul în care acesta a fost anunțat public.

Ce șanse dă Petrișor Peiu Guvernului Veștea

Întrebat câte șanse are Guvernul Veștea, Peiu a fost categoric: zero. Acesta a explicat că guvernul are doar voturile sigure ale unui singur partid, PSD.

Liderul AUR a adăugat că Veștea nu va avea nici voturile altor grupuri parlamentare considerate sigure. Peiu a spus că liderii politici care vehiculează ideea unei lupte pentru învestitură se vor acoperi de penibil.

Cum va vota AUR în Parlament și care e calendarul estimat

Întrebat dacă AUR va lua o decizie formală, Peiu a confirmat că partidul a decis deja să nu voteze Guvernul Veștea. Liderul senatorilor a precizat că parlamentarii probabil nu vor intra în sală.

Peiu a explicat două motive pentru această decizie. Primul este modul în care președintele Nicușor Dan ar fi instituit, potrivit acestuia, un regim personal prin desemnările succesive de premieri.

Al doilea motiv ține de programul de guvernare, identic, potrivit lui Peiu, cu cel al Guvernului Bolojan. Liderul AUR a întrebat retoric de ce partidul ar accepta acum un guvern cu același program pentru care a depus moțiune de cenzură.

Referitor la varianta abținerii, Peiu a precizat că parlamentarii AUR vor decide între a nu intra în sală sau a rămâne și a spune „prezent, nu votez”. Liderul partidului a adăugat că niciunul dintre senatorii AUR nu va folosi bilele de vot.

Întrebat despre poziția AUR în Birourile Permanente Reunite, Peiu a spus că partidul va pleda pentru audieri normale ale miniștrilor. Acesta a cerut minim trei ore pentru fiecare comisie, fără suprapuneri de orar.

Întrebat despre calendarul estimat al votului de investitură, Peiu a spus că acesta ar putea avea loc cel mai devreme miercuri seara sau joi dimineața. Liderul AUR a precizat că partidul nu va accepta un calendar de investire mai scurt de trei zile.