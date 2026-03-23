Ședința PNL s-a încheiat. Liberalii transmit un mesaj dur către social-democrați: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”

PNL și USR și-au reafirmat luni angajamentul pentru guvernare responsabilă și stabilă, în cadrul unor rezoluții transmise după reuniunile separate ale partidelor. Ambele au criticat comportamentul PSD și au avertizat d că, dacă va continua instabilitatea sau se va forma o majoritate PSD-AUR care subminează bugetul sau guvernarea, partidele își pot reconsidera susținerea în coaliție.
Foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Nițu Maria
23 mart. 2026, 22:26, Politic

Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni o rezoluție prin care reafirmă angajamentul pentru stabilitatea guvernamentală, în contextul economic și politic dificil prin care trece România.

PNL a declarat că „România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.” Documentul menționează, de asemenea, tensiunile din Coaliție generate de PSD, care „sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție.”

PNL a anunțat că va acționa pentru menținerea unei guvernări cât mai eficiente, cu priorități definite pentru 2026, printre care economia și energia.

„Stabilitatea finanțelor publice, securitate energetică, eficiență în administrație, absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară, economie competitivă pe baze sănătoase.” Rezoluția afirmă că partidul „susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.”

În același timp, PNL a transmis un mesaj dur către PSD pentru a reveni la responsabilitate.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.” Rezoluția avertizează că în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, „PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD.”

Conducerea PNL s-a reunit luni, de la ora 17:00, la Vila Lac din Capitală. Întâlnirea a avut loc după ce ședința planificată weekendul trecut la Sibiu a fost anulată din cauza prelungirii termenului pentru adoptarea bugetului în Parlament.

Biroul Politic Național urma să analizeze starea guvernării și gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivel guvernamental. Surse din partid au susținut că s-a luat în calcul și scenariul în care PNL ar trece în Opoziție, din cauza tensiunilor din Coaliție și a eventualului blocaj în negocierile privind bugetul de stat.

Deputatul PNL Mircea Fechet a declarat că „dacă partidul va constata că există o nouă majoritate PSD-AUR care să ducă bugetul în derizoriu”, atunci premierul Ilie Bolojan nu va accepta acest lucru.

USR reafirmă guvernarea responsabilă și avertizează PSD și AUR

De asemenea, în paralel, Comitetul Politic al USR s-a reunit și el luni și a adoptat o rezoluție prin care partidul își reafirmă angajamentul de a guverna responsabil, în interesul cetățenilor, în aceeași formulă de coaliție.

USR anunță că „cetățenii au așteptări legitime de la actuala guvernare: reducerea privilegiilor, corectarea deficitului excesiv, controlul inflației, modernizarea statului și menținerea fermă a României pe traiectoria europeană.”

În comunicatul de presă transmis este criticată abordarea PSD, considerată „centrată pe interese politice de moment, în detrimentul stabilității și al interesului public.”

„În loc să guvernăm, asistăm la crize politice artificiale. România are deja suficiente probleme reale – inflație, costuri ridicate, presiuni economice. Nu ne permitem să adăugăm instabilitate politică peste acestea.”, a declarat Dominic Fritz, președintel USR.

Rezoluția stabilește câteva obiective: USR își asumă responsabilitatea de a rămâne în Guvern și de a continua reformele statului în beneficiul cetățenilor; Partidul susține măsurile guvernamentale pentru reducerea prețurilor la benzină și motorină, dar anunță că soluția pe termen lung constă în reducerea dependenței de resurse fosile prin investiții în energii regenerabile, transport în comun și listarea companiilor de stat din energie la bursă.

USR solicită deblocarea numirii Roxanei Rizoiu ca Avocat al Poporului și încetarea interimatului care durează de doi ani.

Partidul condamnă, de altfel, limbajul agresiv și atacurile „dezumanizante” venite din partea PSD și AUR împotriva membrilor, miniștrilor și simpatizanților USR, și avertizează că astfel de comportamente pun în pericol siguranța publică.

„Dacă PSD alege să voteze o moțiune de cenzură alături de AUR și să provoace instabilitate politică și economică, USR nu va mai susține o refacere a unei majorități alături de PSD.”, mai anunță USR.

