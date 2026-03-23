Ședința PNL s-a încheiat. Liberalii transmit un mesaj dur către social-democrați: „Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD”

Biroul Politic Național al PNL a adoptat luni o rezoluție prin care reafirmă angajamentul pentru stabilitatea guvernamentală, în contextul economic și politic dificil prin care trece România.

PNL a declarat că „România se află într-un moment dificil: context internațional complicat, deficit excesiv, presiuni pe absorbția PNRR și o economie fragilă. În acest context, țara are nevoie de stabilitate guvernamentală și predictibilitate.” Documentul menționează, de asemenea, tensiunile din Coaliție generate de PSD, care „sunt de natură să reducă eficiența guvernamentală și să scadă încrederea cetățenilor în Coaliție.”

PNL a anunțat că va acționa pentru menținerea unei guvernări cât mai eficiente, cu priorități definite pentru 2026, printre care economia și energia.

„Stabilitatea finanțelor publice, securitate energetică, eficiență în administrație, absorbția fondurilor europene și implementarea proiectelor de țară, economie competitivă pe baze sănătoase.” Rezoluția afirmă că partidul „susține stabilitatea guvernamentală și Guvernul Ilie Bolojan.”

În același timp, PNL a transmis un mesaj dur către PSD pentru a reveni la responsabilitate.

„PNL cere PSD să respecte acordul de coaliție și partenerii de guvernare și să revină la o atitudine responsabilă.” Rezoluția avertizează că în cazul în care PSD va provoca o criză guvernamentală, „PNL nu va mai putea fi în Coaliție cu PSD.”