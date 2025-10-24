Șefii din Justiție, invitați la discuții la Parlament

Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a participat la invitația președintelui Camerei Deputaților, împreună cu președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție și procurorul generalal Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție la o întâlnire organizată la sediul Parlamentului României, la care au luat parte și reprezentanți ai puterii executive.

Într-un comunicat de presă CSM apreciază invitația: „Este esențial ca aspectele care privesc statutul magistraților să fie discutate cu implicarea efectivă a reprezentanților autorității judecătorești, astfel încât orice demers în acest sens să respecte independența justiției, garanție esențială a statului de drept. Dezbaterile referitoare la statutul judecătorilor și procurorilor trebuie să fie în acord cu principiile constituționale care guvernează activitatea sistemului judiciar”.

Consiliul Superior al Magistraturii a transmis că independența justiției, predictibilitatea și stabilitatea cadrului normativ, adoptarea unei reglementări echitabile, care să țină cont de rolul justiției într-un stat democratic, precum şi de realităţile sistemului judiciar, elaborată în condiții care să nu transforme corpul profesional al magistraților într-o țintă de presiune publică, trebuie să fie liniile directoare ale oricărui dialog interinstituțional onest, pe care de altfel Consiliul l-a solicitat în mod constant.

Consiliul Superior al Magistraturii reafirmă responsabilitatea magistraturii față de societate, dar și necesitatea unui discurs public echilibrat al tuturor factorilor implicați, în legătură cu puterea judecătorească, astfel încât să fie evitate stigmatizarea corpului profesional al judecătorilor și procurorilor, precum și consecințele nefaste pe care astfel de abordări le au în privința încrederii publicului în sistemul judiciar.