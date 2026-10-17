Semnal de alarmă de la vârful MAI. Predoiu: Guvernul trebuie să aloce urgent resurse pentru noile amenințări

În lipsa acestor măsuri, avertizează șeful MAI, instituțiile responsabile de apărarea și securitatea României riscă să nu mai poată menține, pe termen mediu și lung, nivelul necesar de siguranță.

Predoiu: Amenințările hibride cresc în intensitate și frecvență

Mesajul a fost transmis la deschiderea NATO Hybrid Symposium 2026, eveniment desfășurat la București în zilele de 15 și 16 octombrie.

Potrivit ministrului, amenințările hibride au devenit mai intense și mai frecvente, iar structurile Ministerului Afacerilor Interne au făcut eforturi considerabile pentru a le contracara.

Predoiu a enumerat Direcția Generală de Protecție Internă (DGPI), Poliția de Frontieră, Garda de Coastă, Poliția Română și structurile pentru situații de urgență, precizând că acestea acționează împreună cu celelalte instituții din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu Administrația Prezidențială.

Ministrul a transmis însă că actualele capacități trebuie consolidate.

„Guvernul trebuie să aloce urgent resurse logistice corespunzătoare acestor amenințări, iar Parlamentul să adapteze rapid legislația”, a declarat Cătălin Predoiu.

„Știu că «plouă» cu nevoi”

Șeful MAI a admis că presiunile asupra bugetului sunt numeroase, dar a susținut că finanțarea structurilor responsabile de securitate trebuie privită drept o condiție pentru funcționarea normală a statului.

„Știu că «plouă» cu nevoi și solicitări din toate direcțiile”, a afirmat Predoiu, precizând că este conștient de situația bugetară.

Ministrul a avertizat că, fără investiții în apărare militară și civilă, securitate națională și ordine publică, activitățile economice, sociale și politice nu se pot desfășura în condiții normale.

În opinia sa, fără intervenții din partea Executivului și Legislativului, personalul instituțiilor din sistemul de apărare și securitate nu va putea susține pe termen mediu și lung nivelul de protecție considerat necesar.

NATO Hybrid Symposium, organizat în premieră la București

NATO Hybrid Symposium 2026, forum al Alianței Nord-Atlantice dedicat amenințărilor hibride, a fost organizat în premieră la București.

La eveniment a participat și Jean-Charles Ellermann-Kingombe, asistent al secretarului general al NATO pentru inovare, amenințări hibride și domeniul cibernetic și coordonator special pentru amenințări hibride.

Reuniunea a adus la aceeași masă experți și reprezentanți ai statelor aliate și partenere, discuțiile vizând inclusiv transformarea experienței acumulate în capacități și răspunsuri coordonate la noile riscuri de securitate.

NATO și Uniunea Europeană au participat la schimburile de expertiză și bune practici privind anticiparea, identificarea și contracararea acțiunilor hibride.

Protejarea instituțiilor și infrastructurilor critice

Mesajul transmis de MAI este că astfel de amenințări nu pot fi gestionate separat de fiecare stat sau instituție, fiind necesară coordonarea între aliați și consolidarea mecanismelor de protecție a instituțiilor democratice, infrastructurilor critice și cetățenilor.

Cătălin Predoiu a reafirmat totodată importanța cooperării României în cadrul NATO și a Parteneriatului Strategic cu Statele Unite, precum și angajamentul MAI pentru dezvoltarea capacităților de prevenire și răspuns în fața acțiunilor ostile.